A luta no sudoeste cai perigosamente no bairro de Oklahoma

O jato comercial 737-800 estava a cerca de 14 quilômetros do Aeroporto Will Rogers World na manhã de quarta-feira, quando de repente despencou e foi observado voando perigosamente baixo sobre a cidade de Yukon… atingindo sua altitude mais baixa sobre a escola secundária da cidade.

Na manhã de quarta-feira (19/06), pouco depois da meia-noite, o Southwest 4069 acionou um alerta de baixa altitude na Will Rogers Tower ao se aproximar da RW13. O 737 desceu a menos de 500 metros acima do solo diretamente sobre Yukon. pic.twitter.com/5dbyMXQ98F

Mais tarde, foi confirmado que o avião errou a aproximação quando tentou pousar pela primeira vez – então não está claro se isso é um problema da Boeing ou um erro humano. Após sua aproximação muito próxima para ser confortável, ele finalmente recuperou altitude e supostamente circulou ao redor do aeroporto antes de pousar com segurança.

A Southwest está lançando uma investigação completa junto com autoridades federais, comprometendo-se a desvendar quaisquer irregularidades na aproximação da aeronave ao aeroporto – ao mesmo tempo que reafirma sua dedicação inabalável à segurança dos passageiros e da tripulação.

Enquanto isso, os moradores locais ficaram tremendo de medo ao testemunharem o avião voando desconfortavelmente perto… com um morador contando a um meio de comunicação local como a intensidade do som do avião o tirou da cama.