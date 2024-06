Brasil 0 x 0 Costa Rica (24 de junho de 2024) Análise do jogo

O Brasil perdeu uma série de chances e lamentou a falta de qualidade no último terço depois de empatar em 0 a 0 com a Costa Rica na estreia do Grupo D da Copa América, em Los Angeles, na segunda-feira.

O Brasil teve mais de 75% de posse de bola no primeiro tempo e teve um gol anulado por impedimento, mas teve dificuldade para abrir a disciplinada defesa costarriquenha.

O tráfego de mão única continuou após o intervalo e Lucas Paquetá acertou a trave com um chute de longa distância aos 63 minutos, antes que um chute venenoso de Guilherme Arana fosse impedido por uma bela defesa do goleiro costarriquenho Patrick Sequeira.

O técnico Dorival Junior contratou os jovens Sávio e Endrick aos 70 minutos, enquanto o Brasil buscava desesperadamente a vitória, mas Paquetá chutou duas vezes ao lado nos últimos 10 minutos, enquanto o nove vezes campeão não conseguiu abrir o placar.

A Colômbia lidera o Grupo D após a vitória por 2 a 1 sobre o Paraguai na segunda-feira.