Colômbia 3-0 Costa Rica (28 de junho de 2024) Análise do jogo

Davinson Sánchez e Jhon Córdoba marcaram com três minutos de diferença no segundo tempo, e a Colômbia avançou para as quartas de final da Copa América com uma vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica em Glendale, Arizona, na sexta-feira.

A Colômbia controlou a posse de bola (62%) pelo segundo jogo consecutivo e liderou por 1 a 0 no intervalo, com pênalti convertido por Luis Díaz aos 31 minutos.

Los Cafeteros manteve a pressão no segundo tempo e fechou o Grupo D com uma atuação dominadora diante de 27.386 torcedores pró-colombianos no State Farm Stadium. A Colômbia derrotou a Costa Rica por 14 a 5 e enfrenta o Brasil na terça-feira em Santa Clara, Califórnia, para encerrar a fase de grupos.

A Colômbia venceu 10 vitórias consecutivas e está invicta há 25 jogos (20-0-5) desde que perdeu para a Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A Costa Rica não teve um chute a gol.

A Costa Rica teve a primeira grande surpresa do torneio, jogando contra o Brasil, nove vezes campeão da Copa América, em um empate sem gols, apesar da derrota por 18 a 2 nos chutes.

Los Ticos se encontraram novamente contra outro time poderoso no deserto – e as coisas não foram tão boas para o elenco mais jovem do torneio.

A Colômbia controlou a posse de bola (66%) na vitória por 2 a 1 sobre o Paraguai e dominou a bola no início contra a Costa Rica.

Luis Díaz colocou a Colômbia no caminho da vitória sobre a Costa Rica e da vaga nas quartas de final da Copa América. Chris Coduto/Getty Images

Díaz teve a primeira boa chance aos cinco minutos, errando por pouco o travessão de cabeça. James Rodríguez seguiu com o primeiro chute a gol aos 20 minutos, mas Patrick Sequeira se esticou para uma defesa de mergulho.

Díaz marcou no pênalti depois que Sequeira derrubou um Córdoba em investida na ponta da área. Los Cafeteros mantiveram a pressão, perdendo por pouco outro gol quando Sánchez não conseguiu cabecear o cruzamento de Díaz.

A Colômbia teve 71% de posse de bola no primeiro tempo e manteve o controle no segundo.

Enquanto a Costa Rica pressionava em busca do empate, eles se deixaram levar no contra-ataque e a Colômbia os fez pagar, com Sánchez superando o zagueiro Juan Pablo Vargas e cabeceando o escanteio cobrado por Jhon Arias, de curta distância, para o gol de Sequeira, aos 59 minutos.

Após marcar, Sánchez segurou a camisa do companheiro de equipe Jhon Lucumí, que ficou de fora da partida devido a uma lesão.

Córdoba completou o placar três minutos depois, cronometrando sua corrida perfeitamente para ficar em posição de impedimento e receber o passe longo de James Rodríguez antes de finalizar calmamente para vencer Sequeira.

“Tudo o que foi planejado durante a semana foi feito e a verdade é que estou muito feliz por contribuir com os meus companheiros, não apenas pelo gol”, disse Córdoba após a partida.

O avançado de 31 anos, que joga no FK Krasnodar, foi titular no lugar de Rafael Santos Borre, que se recupera de um problema num tornozelo.

Acrescentou que o treinador Lorenzo lhe pediu para ir sempre para a frente, encontrar espaço na defesa e aproveitar ao máximo a sua força. “Isso trouxe muito para o time e quando o James me mandou a bola, graças a Deus veio o gol”.

“Estou muito feliz, não só pelo gol, mas pela equipe, porque ela evoluiu durante a semana, faz parte da confiança do momento”, disse Córdoba.

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para esta reportagem.