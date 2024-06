Como corrigir erro file://tmp/error.html no Google Chrome

Principais conclusões O erro “file://tmp/error.html” no Google Chrome ocorre quando o navegador não consegue carregar um arquivo ou site local, composto pelo protocolo “file://”, diretório temporário “/tmp/” e o HTML arquivo “erro.html”.

Para corrigir esse erro, os usuários podem tentar limpar o cache do Chrome acessando “chrome://history/”, redefinir as configurações do Chrome clicando em “Configurações”, desativar extensões problemáticas visitando “chrome://extensions/”, atualizar o Chrome via ” Sobre o Chrome” nas configurações ou reinstalando o Chrome desinstalando-o e baixando-o do site oficial.

Os usuários encontram o “arquivo://tmp/error.html” erro no Google Chrome quando o navegador não consegue carregar um arquivo ou site local. Vamos analisar esta mensagem de erro:

arquivo:// – Este protocolo é usado para acessar arquivos locais em seu sistema.

– Este protocolo é usado para acessar arquivos locais em seu sistema. /tmp/ – Indica um diretório temporário em seu sistema.

– Indica um diretório temporário em seu sistema. erro.html – Este é o arquivo HTML armazenado no diretório tmp que o Chrome carrega quando não consegue carregar o arquivo local.

Quando esse erro ocorrer, você verá uma página em branco e o Chrome não carregará o arquivo ou site que você está tentando acessar.

Vários motivos podem causar esse problema, incluindo cache do navegador corrompido, configurações incorretas, versão desatualizada do Chrome, extensões problemáticas, etc.

Este artigo irá guiá-lo pelas etapas de solução de problemas para corrigir o erro “file://tmp/error.html” no Google Chrome. Continue lendo para saber como resolver esse problema:

Corrigir erro file://tmp/error.html no Google Chrome

Se você encontrar esse erro, o arquivo ou site não será carregado no Google Chrome. Antes de prosseguirmos, tente atualizar a página pressionando F5. Se isso não ajudar, veja como você pode corrigir esse problema:

1. Limpe o cache do Chrome

O cache armazena os dados de todos os sites que você visitou. Os dados de cache permitem que o navegador carregue rapidamente o site que você visita com frequência. Com o tempo, é essencial limpar o cache, caso contrário, o cache corrompido pode causar mais problemas do que os benefícios que traz. Limpar o cache do Chrome pode corrigir o erro file://tmp/error.html se ele estiver sendo encontrado devido a arquivos de cache corrompidos.

Vá para o seguinte endereço no Chrome-

No painel esquerdo, clique em Excluir dados de navegação

Por padrão você estará no Básico guia, então deixe estar.

Agora, clique no menu suspenso ao lado de Intervalo de tempo e selecione Tempo todo

Marque todas as caixas de seleção que você vê aqui e clique em Excluir dados

2. Redefinir as configurações do Chrome

As configurações mal configuradas do Chrome são outro motivo por trás desse problema. Para isso, você pode considerar redefinir as configurações do Chrome para o padrão de fábrica. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

Clique no ícone do menu no canto superior direito e depois em Configurações

Agora, clique no Redefinir as configurações

Depois disso, clique em Restaurar as configurações para seus padrões originais opção.

Clique no Redefinir as configurações opção para redefinir as configurações.

3. Desative a extensão

A loja virtual do Chrome está cheia de extensões que adicionam recursos adicionais ao navegador. Mas, às vezes, essas extensões podem interromper o carregamento de arquivos locais do navegador e causar o erro file://tmp/error.html. Desative as extensões seguindo as etapas abaixo e veja se isso resolve o problema-

Acesse a página de extensões no Chrome através do seguinte endereço

Desative o botão de alternância da extensão que você deseja desativar.

Tente desabilitar cada extensão uma por uma e veja qual delas está causando o problema. Você pode remover a extensão que está causando o problema.

É melhor manter todo o software do seu sistema atualizado para evitar vulnerabilidades e problemas de compatibilidade. Se o seu sistema tiver a versão mais antiga do Chrome, esse também pode ser um dos motivos do problema. Você pode atualizar o Chrome para a versão mais recente para corrigir esse erro.

No canto superior direito, clique no Cardápio ícone.

Em seguida, no menu, clique em Configurações

Agora, clique em Sobre o Chrome na barra lateral esquerda.

O Chrome verificará a versão mais recente disponível e a instalará.

Se o método acima não atualizar o Chrome, você poderá baixar a versão mais recente em Site do Chrome e instale-o.

5. Desative antivírus e firewall

O antivírus e o firewall continuam funcionando em segundo plano. Esses softwares verificam arquivos prejudiciais quando eles são baixados ou quando você tenta abri-los. Eles podem bloquear a abertura dos arquivos no navegador se contiverem malware ou não forem seguros para o sistema.

Às vezes, antivírus e firewalls podem disparar avisos falsos mesmo para arquivos seguros. Se você estiver tentando abrir um arquivo confiável, mas ainda estiver enfrentando o problema, tente desativar o antivírus e o firewall. Você pode seguir nosso guia para desabilitar o antivírus e desabilitar o firewall.

6. Redefinir sinalizadores do Chrome

Sinalizadores são recursos experimentais no Chrome e mexer em sinalizadores desconhecidos pode causar problemas no Chrome. Se você começou a enfrentar esse problema depois de alterar alguns sinalizadores, a redefinição dos sinalizadores resolverá o problema. Veja como você pode fazer isso-

Visite o seguinte endereço para visitar a página Chrome Flags-

Clique no Reiniciar tudo botão.

Agora, clique em Relançar para aplicar as alterações.

7. Reinstale o Chrome

Tentou tudo o que mencionamos acima, mas ainda não consegue abrir o arquivo com o Chrome? Prossiga com a reinstalação do navegador Chrome. Isso removerá todos os arquivos corrompidos e os substituirá por novos, dando ao navegador um novo começo.

aperte o Janelas + R combinação de teclas para abrir o Caixa de diálogo Executar .

Tipo appwiz.cpl e pressione Digitar

Clique em Google Chrome da lista e clique em Desinstalar

No prompt do UAC, clique em Sim .

Clique em Desinstalar novamente para confirmar a desinstalação do navegador.

Baixe a configuração do Chrome em Site oficial do Chrome e instale-o em seu sistema.

Conclusão

O erro File://tmp/error.html impedirá que você abra arquivos locais no navegador Chrome. Esse problema geralmente significa que há algum problema com seu navegador. Se você estiver com esse problema, este guia deve ajudá-lo a corrigi-lo.

