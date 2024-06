Copa América: Brasil ‘precisa melhorar’ após empate – Vinícius Jr.

O atacante brasileiro Vinícius Júnior reconheceu que ele e seus companheiros “podem e devem melhorar” após o frustrante início na Copa América.

O Seleção empatou sem gols com a Costa Rica na estreia do Grupo D, na segunda-feira, em Los Angeles.

O Brasil, que colocou em campo uma linha de ataque que incluía a dupla do Real Madrid, Vinícius e Rodrygo, acertou apenas três de seus 19 chutes no alvo.

“Sabemos que podemos melhorar, temos que melhorar”, disse Vinícius. “Também sei o que posso melhorar, evoluir e fazer pela nossa equipe”.

O Brasil teve dificuldades contra a defesa de cinco jogadores da Costa Rica, para grande exasperação do técnico Dorival Junior, que acabou substituindo Vinícius por Endrick aos 71 minutos.

“Nós tentamos com ele [Vinícius] na ala e não conseguimos”, disse ele. “Aí colocamos ele para dentro e também não conseguimos passar… ele estava muito bem marcado.”

Dorival também colocou Sávio no lugar de Raphinha aos 71 minutos, mas as dificuldades continuaram.

“Tínhamos que encontrar uma solução”, disse ele. “Estava tentando fazer uma mudança. Tentamos várias alternativas, várias situações foram criadas, mas no final não tivemos sucesso na finalização.”

O Brasil venceu o torneio pela última vez em 2019 e sofreu uma derrota em casa por 1 a 0 para a Argentina na final da edição mais recente, dois anos depois.

Vinícius Júnior e Brasil foram frustrados pela Costa Rica no jogo de estreia. Ronald Martinez/Getty Images

Eles partiram para o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, em meio a uma decepcionante campanha sul-americana nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

O Brasil está em sexto lugar na classificação, depois de vencer apenas duas das seis eliminatórias e sofrer três derrotas, resultados que levaram à nomeação de Dorival em janeiro.

Apesar de não poder contar com o melhor marcador de todos os tempos, Neymar, que se recupera de uma lesão, os adeptos brasileiros tinham grandes expectativas após a impressionante temporada de Vinícius no Real Madrid.

Ele pediu aos torcedores brasileiros que fossem pacientes.

“Novo treinador, novos jogadores, tudo leva tempo”, disse Vinícius. “Nossos torcedores querem que tudo seja feito imediatamente, mas vamos aos poucos. No próximo jogo tenho certeza que jogaremos muito melhor porque agora já entendemos como será a competição, como será o campo, como será o jogo. os árbitros serão assim.

“Cada vez que entro em campo pela seleção nacional, tenho três ou quatro jogadores me marcando”.

Na sexta-feira, o Brasil enfrenta o Paraguai, que perdeu por 2 a 1 para a Colômbia na segunda-feira. Neymar, que assistiu ao jogo de segunda-feira nas arquibancadas do estádio SoFi, está otimista com as chances de seu país.

Ele escreveu no Instagram: “Há dias em que não acertamos nada, mas há dias em que você se encaixa. Ser jogador de futebol significa ser julgado o tempo todo, a cada passe, a cada chute, a cada escolha.

“Acabou o jogo, continuamos, vamos treinar e melhorar para o próximo jogo. Confio muito nesse grupo e sei que eles farão o melhor que puderem por si, por sua família e por todos os torcedores brasileiros!”