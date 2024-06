Darrell Hammond faz piadas sobre o debate Biden-Trump

Estrela de “Saturday Night Live” Darrell Hammond não está rindo do debate presidencial de quinta-feira… e em vez disso está emitindo um aviso muito severo sobre o futuro do país.

Darrell costumava se passar por Donald Trump , Al Gore dar Bill Clinton no ‘SNL’ … mas ele nos disse que não viu nada de engraçado no confronto presidencial de quinta-feira à noite, chamando todo o evento de triste e potencialmente perigoso.

Quanto a Biden? O locutor do ‘SNL’ tem empatia por 46 anos e diz que as piadas sobre a fragilidade do presidente são cruéis e sem graça… como Biden claramente não parecia bem durante grande parte do debate… algo que os especialistas políticos de ambos os lados dos corredores destacaram.