Ederson, Dybala, Neymar: Melhor XI fora da Copa América de 2024

Assim que um torneio começa, pode parecer que abrange o mundo inteiro. Assim como Huckleberry Finn e sua jangada, tudo e todos que valem a pena encontrar podem ser avistados dentro da competição. No entanto, na construção imediata, ainda há tempo para nos debruçarmos sobre aqueles que, por uma razão ou outra, foram excluídos do partido.

Este, numa vaga formação 3-3-2-2, é um time de “Homens Desaparecidos” da Copa América 2024, um time de jogadores que poderiam estar nos Estados Unidos se não fossem lesões ou grandes decisões tomadas por O Treinador.

GOLEIRO

Ederson (Brasil)

O goleiro do Manchester City com o obus esquerdo disputou os jogos decisivos da última Copa em 2021. Mas agora, ele está de volta a Alisson durante a maior parte dos sete anos em que jogou pelo Brasil, incluindo os dois últimos FIFA World Copos.

Com a chegada do novo técnico Dorival Júnior, esta poderia ter sido a chance de Ederson iniciar um novo ciclo como titular. Ele foi convocado, mas foi forçado a sair depois de sofrer uma pequena fratura na órbita ocular contra o Tottenham, na última semana da temporada da Premier League.

O goleiro Ederson será uma das estrelas que não jogará a Copa América neste verão. (Foto de Mariana Bazo/Getty Images)

DEFENSORES

Gary Medel (Chile)

A idade não é um problema para o novo técnico do Chile, Ricardo Gareca. Ele lembrou alguns membros da velha guarda que venceram aquelas Copas em 2015 e 2016. Mas, ao fazer isso, também deixou de fora Medel, o pequeno pit bull que se formou na seleção sub-20 do Chile em 2007 como meio-campista e foi convertido do técnico Marcelo Bielsa em um zagueiro corajoso. Medel jogou pelo seu país mais de 160 vezes, mas este pode ser o fim.

Robert Arboleda (Equador)

Zagueiro rápido e combativo, Arboleda faz parte da seleção equatoriana há oito anos – nem sempre como titular, mas incluído no grupo sempre que estava apto. Foi à Copa do Mundo do Catar e às três Copas anteriores. No entanto, ele não irá para este – um movimento universalmente interpretado como uma punição. Durante as datas FIFA de março, Arboleda e o ala Gonzalo Plata (também excluído) levaram Kendry Paez, então com 16 anos, a uma boate de Nova York. O técnico Felix Sanchez Bas não ficou impressionado.

Pervis Estupiñán (Equador)

O Equador dispensou os serviços de Arboleda, mas adoraria ter Estupiñán à disposição. O zagueiro esquerdo do Brighton & Hove Albion foi afastado devido a uma lesão no tornozelo e também pode ter dificuldades para retornar a tempo para as eliminatórias da Copa do Mundo ainda este ano. Isto é um verdadeiro golpe. Seus ataques pelo flanco e seu feroz pé esquerdo são importantes para o Equador, e eles não parecem ter substituto.

MEIOS CENTRAIS

Casemiro (Brasil)

Visto por um dos ex-técnicos do Brasil como o líder competitivo do time, Casemiro é a âncora do meio-campo há quase oito anos e muitas vezes foi capitão do time. Sua segunda temporada no Manchester United foi desesperadamente decepcionante, com o jogador frequentemente lutando para ganhar ritmo. Entretanto, surgiu uma nova geração de médios centrais brasileiros, permitindo ao treinador Dorival Junior concluir que poderia passar sem Casemiro, de 32 anos.

jogar 1:46 Por que o Uruguai pode ser um ‘problema’ para a USMNT na Copa América Herculez Gomez analisa o estilo de jogo do Uruguai antes da Copa América e do confronto da USMNT no torneio.

Matías Vecino (Uruguai)

Jogar por seleções da América do Sul é considerado uma honra tão grande que é raro os jogadores anunciarem sua aposentadoria enquanto permanecem na disputa por uma vaga. Foi o que Vecino fez recentemente, aos 32 anos, relativamente jovem. Nos últimos oito anos, ele tem sido a âncora do meio-campo uruguaio. Mas anunciou recentemente que o seu tempo acabou, talvez desanimado por ter perdido o lugar na equipa principal para Manuel Ugarte.

Arturo Vidal (Chile)

Força da natureza – às vezes uma tempestade de raiva – no meio-campo chileno desde 2007, Vidal não foi convocado para esta Copa. Ainda há lugar para Alexis Sánchez – seu parceiro na era de ouro do Chile e talvez seu rival pela supremacia no vestiário. O retorno de Vidal à América do Sul, primeiro no Brasil e depois de volta onde tudo começou no Colo Colo, não foi um grande sucesso, com problemas de lesões e forma inconsistente. Ainda será estranho ver o Chile entrar em um torneio sem ele.

MEIOS DE ATAQUE

Paulo Dybala (Argentina)

O técnico Lionel Scaloni confessou que foi uma decisão difícil para ele deixar Dybala de fora da seleção para a Copa América. Por outro lado, ao longo de quase 40 jogos ao longo de nove anos, o médio-ofensivo da Roma raramente reproduziu algo parecido com a sua forma de clube com a camisola argentina. As lesões não ajudaram, e ele pode ter sido simplesmente infeliz, mas Dybala também reconheceu que não achou fácil se encaixar com Lionel Messi – e sua exclusão também parece implicar que Scaloni não vê Dybala como um jogador de longa data. termo substituição de Messi.

Neymar (Brasil)

Uma grave lesão sofrida em serviço internacional no ano passado mantém Neymar fora da Copa. Ele conseguirá voltar? É uma das principais questões que giram em torno desta campanha no Brasil – porque parte da resposta não tem nada a ver com Neymar. Se os seus jovens atacantes estiverem à altura da ocasião, o técnico Dorival Junior poderá não ver necessidade de convocar o homem que no ano passado ultrapassou Pelé e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil.

No início da carreira, Neymar brigou com o técnico do Santos – que acabou perdendo o emprego como consequência. Esse treinador era Dorival Junior. Haverá novos capítulos em seu relacionamento?

Uma lesão de longa duração deixou Neymar afastado dos gramados por meses, levando-o a ficar de fora da Copa América. (Foto de Lúcio Távora/Xinhua via Getty Images)

ATAQUES

Richarlison (Brasil)

Richarlison integrou a seleção brasileira até a manhã da convocação – quando se lesionou durante um treino no Tottenham e foi substituído por Evanilson, do Porto. Este foi um verdadeiro golpe para um jogador que nem sempre achou fácil justificar sua taxa de transferência de £ 60 milhões (US$ 75,7 milhões) no Tottenham, mas que tem sido um artilheiro consistente para seu país, atacando o espaço na área e contornando. fora das jogadas lançadas por Neymar ou pelos talentosos alas. Com a sensação adolescente Endrick indo tão bem, não há garantia de que Richarlison retornará como centroavante titular do Brasil.

Edinson Cavani (Uruguai)

O técnico Marcelo Bielsa vem realizando um projeto de reconstrução do Uruguai e não encontrou espaço para Cavani, o segundo maior artilheiro da seleção nacional. Ao saber que não era considerado para a seleção da Copa, Cavani anunciou sua aposentadoria do futebol internacional, encerrando uma carreira que já incluiu quatro Copas do Mundo e cinco versões da Copa.

Ele trabalha tanto que quase pode ser visto como um atacante box-to-box e, quando estava atrás de Luis Suárez e Diego Forlán na hierarquia, ficou feliz em fazer uma mudança altruísta na ala esquerda. Esta é a primeira vez desde a Copa de 2007 que o Uruguai participa de uma grande competição sem ele.