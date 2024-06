Estado da Flórida recebe Brady Smigiel, sexto passador em 26

O quarterback de quatro estrelas Brady Smigiel, sexto colocado na classe de 2026 e prospecto nº 55 no ESPN Junior 300, anunciou seu compromisso com o estado da Flórida no sábado.

“Deus é bom”, escreveu Smigiel em um post no X. “Estou em casa”.

Smigiel, um passador de 1,80 metro de Newbury Park, Califórnia, é o quinto quarterback top 10 na classe de 2026 a anunciar sua promessa. Ele escolheu os Seminoles em vez dos estados de Ohio, Oregon e Washington e recebeu ofertas de Notre Dame, Geórgia e Michigan, entre outros. O compromisso de Smigiel segue as promessas do início desta semana dos 10 melhores quarterbacks Dia Bell (Texas, segundo passador de bolso) e Brady Hart (Michigan, passador de bolso nº 8).

Escolhas dos editores

O grande braço de Smigiel e 52 passes para touchdown no centro da Newbury Park High School, na Califórnia, no outono passado, consolidaram seu lugar entre os melhores zagueiros da classe de 2026.

Essas atuações como calouro renderam a Smigiel uma longa lista de ofertas. Ohio State, Washington e Auburn estavam entre os que entraram na disputa por sua promessa depois que Smigiel eclipsou 4.000 jardas em sua segunda temporada. Apesar do grande interesse em todo o país, a única visita de Smigiel nesta primavera foi para o técnico Mike Norvell e os Seminoles no início de abril, e o júnior em ascensão selou seu futuro no Florida State com o compromisso de sábado.

A promessa de Smigiel dá aos Seminoles três candidatos ESPN Junior 300 na classe de 2026. Smigiel se junta aos atletas Efrem White (nº 103 na ESPN Junior 300) e Darryon Williams (nº 226) entre os quatro candidatos prometidos ao estado da Flórida no ciclo de 2026 .