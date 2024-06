Euro 2024: Cristiano Ronaldo vive para marcar gols – Pepe

O zagueiro português Pepe elogiou o impacto positivo que Cristiano Ronaldo está tendo na seleção nacional, apesar do prolífico atacante ainda não ter marcado na Euro 2024.

Ronaldo, que disputa o sexto Campeonato da Europa, recorde, foi titular nos três jogos de Portugal na Alemanha.

“Cristiano vive de gols, isso é um fato”, disse Pepe em entrevista coletiva na sexta-feira. “Mas você viu a disponibilidade dele em campo para ajudar a seleção? É incrível. Ele é o jogador com mais minutos da nossa seleção, aos 39 anos.”

Portugal venceu os dois primeiros jogos na Alemanha, mas sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 0 para a Geórgia no último jogo do grupo.

Eles enfrentaram a Eslovênia na segunda-feira nas oitavas de final.

Cristiano Ronaldo está jogando seu sexto Campeonato Europeu, um recorde. PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

“Sabíamos que esta jornada não seria fácil, por mais que muitos de vocês dissessem que já estava vencida”, disse Pepe. “Não é assim e nós sabíamos disso. É preciso jogar 90 e, se necessário, 120 minutos. Queremos dar o nosso melhor pelo nosso país e é isso que vamos fazer no próximo jogo.”

Pepe está confiante de que Ronaldo vai cumprir.

Ronaldo, que conquistou a Chuteira de Ouro na Euro 2020 depois de terminar como artilheiro com cinco gols, entrou no torneio deste verão com 35 gols marcados pelo Al Nassr, recorde da Pro-League Saudita.

Ele também se aqueceu para a Euro 2024 marcando duas vezes na vitória de Portugal por 3 a 0 sobre a República da Irlanda em 11 de junho, aumentando seu recorde de gols na seleção masculina para 130.

“Ele está muito bem”, disse Pepe sobre Ronaldo. “Ele irá sair-se muito bem na fase final do Campeonato da Europa. Tenho a certeza que nos dará muita alegria.”

Pepe, assim como Ronaldo, levantou o título do Campeonato Europeu em 2016. O veterano zagueiro é o jogador mais velho a competir em um Campeonato Europeu, aos 41 anos.

“Estou feliz por fazer parte deste grupo, é um privilégio”, disse Pepe. “O segredo [of his longevity]? A paixão que tenho pelo futebol. Já disse várias vezes que é um privilégio poder levantar e fazer o que mais amo com muita concentração e competitividade, que é o que tenho.

“O amor que coloco em cada ação, tanto no treino quanto no jogo. É isso.”

Questionado se irá se aposentar da seleção após a Euro 2024, Pepe, que representa Portugal desde 2007, disse: “Ainda não pensei nisso. Meu foco está no próximo treino, no próximo jogo, que é importante para mim e para Portugal.”

Pepe também se torna agente livre em julho, depois de o FC Porto ter confirmado que o seu contrato não será prorrogado para além deste verão.

“Não penso muito nisso, honestamente”, disse Pepe. “O futuro pertence a Deus, tenho muitas coisas com que me preocupar hoje, como defender meus companheiros de equipe nos treinos que estão por vir, como me recuperar para o treino de amanhã. Essas são minhas preocupações.”