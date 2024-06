Euro 2024: Inglaterra aumenta lesões com treino de Shaw

Luke Shaw voltou a treinar integralmente em Colônia na segunda-feira, aumentando as esperanças da Inglaterra no Campeonato Europeu em curso.

Shaw, de 28 anos, não joga futebol oficial desde que jogou pelo Manchester United contra o Luton Town, em 18 de fevereiro, quando sofreu uma lesão no tendão da coxa.

O lateral-esquerdo disse no início de junho que não deveria ter disputado aquele jogo, uma vez que colocava em dúvida a sua participação no Euro 2024.

Luke Shaw voltou aos treinos da seleção inglesa. Imagens de Adam Davy/PA via Getty Images

“Se o técnico me pedir para jogar, nunca direi ‘não’. Mas eu não deveria ter jogado [at Luton]”, disse Shaw. “É culpa de todo mundo. Em parte por minha culpa, em parte por culpa [United] equipe médica.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

“Voltei muito rápido e acabei sofrendo outra lesão no tendão da coxa… Esforcei-me para fazer tudo o que pude para estar apto para o United.”

O técnico Gareth Southgate colocou Kieran Trippier, lateral-direito, no lado esquerdo da defesa na ausência de Shaw nas duas primeiras partidas do time na fase de grupos, embora atuações fracas tenham levado a pedidos de mudanças no time.

A Inglaterra enfrenta a Eslovênia em seu último jogo da fase de grupos, na terça-feira. Uma vitória garantiria a liderança do Grupo C.