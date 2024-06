Fontes – Chefes devem libertar Isaiah Buggs após prisões

O Kansas City Chiefs deve libertar o atacante Isaiah Buggs, que foi preso várias vezes no Alabama nesta offseason, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, na segunda-feira.

Buggs foi autuado por violência doméstica / roubo em Tuscaloosa, Alabama, em 16 de junho. Isso aconteceu depois que ele foi acusado em 30 de maio de duas acusações de contravenção por crueldade animal de segundo grau em Tuscaloosa. Dois cães supostamente sob seus cuidados – um pit bull e uma mistura de rottweiler – foram encontrados negligenciados e gravemente desnutridos. O pit bull teve que ser sacrificado.

A fiança de Buggs pelas acusações de crueldade contra animais foi revogada após sua prisão por violência doméstica.

O agente de Buggs, Trey Robinson, alegou que seu cliente é vítima de uma “campanha subversiva” em andamento para forçar o fechamento da sala de narguilé de sua propriedade em Tuscaloosa.

Buggs, de 27 anos, jogou duas temporadas pela Universidade do Alabama e foi selecionado pelo Pittsburgh Steelers na sexta rodada do draft de 2019. Ele jogou três temporadas pelo Steelers e duas pelo Detroit Lions antes de ingressar no Chiefs em janeiro como jogador de treino do time. Os Chiefs assinaram novamente um contrato futuro com Buggs em fevereiro.

Foi um período de entressafra de problemas legais para vários jogadores do Chiefs nesta entressafra. O wide receiver Rashee Rice foi preso em Dallas em março por envolvimento em um acidente de seis carros que feriu pelo menos sete pessoas. A polícia diz que Rice estava dirigindo a 119 mph em uma rodovia antes de causar o acidente. Rice enfrenta uma acusação de agressão agravada, uma acusação de colisão envolvendo lesões corporais graves e seis acusações de colisão envolvendo lesões.

Rice também é suspeita de uma suposta agressão que feriu um homem em uma boate de Dallas. O homem não quer que a polícia apresente queixa, no entanto. Essa investigação continua em andamento, disse a polícia de Dallas no mês passado.

Enquanto isso, os atacantes Wanya Morris e Chukwuebuka Godrick foram presos no mês passado no condado de Johnson, Kansas, sob acusação de posse de maconha por contravenção.