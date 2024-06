França 1-0 Áustria (17 de junho de 2024) Análise do jogo

A França superou o obstáculo potencialmente difícil de uma Áustria em boa forma sem muitos sustos na segunda-feira, ao iniciar sua campanha na Euro 2024 com uma vitória por 1 a 0 graças a um gol contra.

A Áustria, com uma derrota nos últimos 16 jogos, manteve-se firme e esteve perto de marcar Christoph Baumgartner aos 37 minutos, mas um minuto depois a França marcou quando uma jogada brilhante de Kylian Mbappé o levou para a linha de fundo e o seu cruzamento foi desviado para sua própria rede pela cabeça de Max Wober.

Mbappé, que nunca marcou um gol no Campeonato Europeu, parecia certo de quebrar o pato aos 55 minutos, mas chutou ao lado quando limpou e, embora Marcus Thuram e Ousmane Dembele também tenham chegado perto, o vice-campeão da Copa do Mundo de 2022 não conseguiu encontrar o segundo gol. e teve que suportar alguns sustos defensivos antes de garantir a vitória.

Houve alguns momentos de nervosismo no final do jogo, quando Mbappé bateu de cabeça com Kevin Danso, da Áustria, com a França vencendo por 1-0.

Mbappé recebeu tratamento médico e sua camisa ficou coberta de sangue devido ao incidente em Dusseldorf.

A seguir, a França enfrentará a Holanda, que também somou três pontos depois de derrotar a Polônia por 2 a 1 no jogo de abertura do Grupo D, no domingo.