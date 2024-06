Grande Prêmio da Áustria: Tudo o que você precisa saber

Embora o campeonato pareça muito mais competitivo agora, a liderança de Max Verstappen aumentou para 69 pontos.

Felizmente, Laurence Edmondson analisou o quão próximo realmente está e detalhou os números.

Não se pode culpar a Red Bull pela consistência, e é exatamente disso que McLaren, Mercedes e Ferrari precisam, junto com menos erros e uma corrida mais limpa para realmente levar a luta até a Red Bull, e que lugar para fazer isso no circuito deles, o Red Bull Ring, em Spielberg, Áustria.

A pista também passou por algumas melhorias desde o ano passado, com cascalho adicionado nas curvas nove e 10 para evitar o caos repetido de penalidades de limite de pista.

Como sempre, o clima promete ser quente nas deslumbrantes montanhas da Estíria, com máximas de 30°C e geralmente ensolarado, mas até agora, domingo ameaça com tempestades esparsas e possivelmente chuva.

O Grande Prêmio da Áustria será em Spielberg, nas montanhas da Estíria. Imagens de Clive Rose/Getty

Últimas notícias

Após meses de especulação sobre seu futuro, Max Verstappen confirmou que permanecerá na Red Bull em 2025, descartando uma mudança para a rival Mercedes.

Pierre Gasly e Lance Stroll estenderão suas estadias em suas respectivas equipes até 2025.

A Red Bull está cautelosa com Lando Norris e McLaren antes da corrida do fim de semana. “Em uma volta tão curta, será muito apertado”, disse o diretor da Red Bull, Christian Horner.

Mick Schumacher fará um teste de Fórmula 1 com a Alpine na próxima semana, enquanto a equipe francesa continua refletindo sobre sua dupla de pilotos para 2025.

Lando Norris pode ser campeão em 2024? | F1 Unlapped — ouça o último episódio do podcast.

Dietrich Mateschitz, proprietário da Red Bull, comprou o circuito em 2004. Antes disso, ele era conhecido como Österreichring na década de 1990, e a Red Bull relançou e renomeou o circuito em 2011. ERWIN SCHERIAU/APA/AFP via Getty Images

Estatísticas e histórico do circuito

O circuito de F1 de Spielberg sediou corridas entre 1970-1987 e novamente entre 1997-2003. O proprietário da Red Bull, Dietrich Mateschitz, comprou originalmente o circuito em 2004, mas foi relançado e marcado em 2011, o que o trouxe de volta ao calendário para a temporada de 2014.

A Áustria desempenhou um papel fundamental para a F1 durante a pandemia do coronavírus – o Red Bull Ring sediou as duas primeiras corridas da campanha de 2020, encurtada pela pandemia: o Grande Prêmio da Áustria e o Grande Prêmio da Estíria.

Voltas: 71 voltas de 4,3 km. Distância total 306 km

Recorde de volta: 1:05.619 – Carlos Sainz (2020)

Mais vitórias: Verstappen com quatro (2018-2019, 2021, 2023). Do grid atual, Hamilton (2016), Valtteri Bottas (2017, 2020), Charles Leclerc (2022) venceram aqui.

A maioria dos postes: Ninguém tem mais do que três poles aqui – Verstappen, Bottas, René Arnoux e Niki Lauda estão todos empatados em três. Do grid atual, Hamilton (2015-2016) e Leclerc (2019) estiveram na pole aqui.

Max Verstappen fez uma varredura limpa em todas as sessões na Áustria em 2023. Imagens de Mark Thompson/Getty

O que aconteceu no ano passado

Max Verstappen foi perfeito no ano passado, conquistando a pole position na corrida e no sprint, e vencendo ambos. Ambos os pilotos da Red Bull subiram ao pódio da corrida, com Charles Leclerc terminando entre eles em segundo.

Quem vai ganhar?

McLaren e Lando Norris deveriam ter vencido na Espanha e serão a aposta mais forte para desafiar Max Verstappen na Áustria, dada a força do carro em curvas de alta velocidade.

Mercedes e Ferrari também vão gostar de suas chances no curto-circuito, que sempre oferece sessões de qualificação apertadas e oportunidades de ultrapassagem.

jogar 1:52 Lando Norris conseguirá alcançar Max Verstappen na corrida pelo título de F1? Laurence Edmondson debate se Lando Norris, da McLaren, consegue alcançar Max Verstappen na classificação da F1.

Como assistir ao GP

Assista em ESPNEWS e ESPN+ (somente nos EUA).

A cobertura da transmissão ao vivo no Reino Unido é pela Sky Sports F1 e pela BBC Radio 5 Live, com os destaques de domingo no Channel 4.

Para notícias, análises e atualizações, acompanhe a cobertura com Equipe de F1 da ESPN Nate Saunders e Laurence Edmondson em Spielberg e nas redes sociais.

Sexta-feira, 28 de junho

Prática – 11:30-12:30 BST / 12:30-13:30 horário de verão da Europa Central

Qualificação de sprint – 15h30 – 16h14 BST / 16h30-17h14 CEST.

Sábado, 29 de junho

Corrida de velocidade – 11h00-12h00 BST / 12h00-13h00 CEST

Qualificação – 15:00-16:00 BST / 16:00-17:00 CEST.

Domingo, 30 de junho

Início da corrida – 14h BST / 15h CEST.

Lando Norris, da McLaren, está em segundo lugar no campeonato de pilotos. Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Como são os campeonatos

Embora Norris tenha subido para o segundo lugar no campeonato de pilotos, a liderança de Verstappen aumentou ligeiramente para 69, com 219 no total.

Verstappen teria que ficar fora do pódio por várias corridas para evitar que escapasse do campeonato.

Naturalmente, a Red Bull ainda está à frente no campeonato de construtores com 60 pontos sobre a Ferrari. A McLaren segue em terceiro por 93.

