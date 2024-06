Killer Mike não será acusado de prisão no Grammy

Assassino Mike Os problemas legais ficaram para trás … porque o TMZ descobriu que ele está oficialmente isento de sua prisão antes do Grammy, desde que mantenha o nariz limpo.

Os promotores da Procuradoria Municipal de Los Angeles nos disseram que não apresentarão acusações contra Mike por seu confronto com um segurança do evento, em fevereiro, que levou à prisão de seu cidadão.

Disseram-nos que ele concluiu com êxito a audiência com o procurador municipal… após a qual concordou em prestar algum serviço comunitário com uma organização sem fins lucrativos de sua escolha.