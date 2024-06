Mbappé pede voto contra ‘extremos’ nas eleições francesas

Kylian Mbappé apelou no domingo ao público francês para votar contra os “extremos”, apoiando os comentários feitos pelo seu companheiro de equipa Marcus Thuram um dia antes.

O atacante francês Thuram expressou no sábado sua preocupação com a ascensão do Rassemblement National, o partido populista de direita do país, antes das eleições gerais do país no final de junho.

“Compartilho os mesmos valores de Marcus”, disse Mbappé, capitão da França, em entrevista coletiva. “É claro que o apoio. Para mim, ele não foi muito longe. É liberdade de expressão e estou do lado dele.

“Nós [the France team] somos cidadãos, não podemos estar desligados do mundo que nos rodeia. Sabemos que estamos numa situação importante para o nosso país, uma situação sem precedentes. Quero dirigir-me ao povo francês. Os extremos estão às portas do poder, temos a oportunidade de escolher o futuro do nosso país.

“Apelo a todos os jovens para que votem, para que compreendam a gravidade da situação. Espero que a minha voz ressoe o mais longe possível. Espero que ainda tenhamos orgulho de vestir esta camisola no dia 7 de julho.”

7 de julho é a data da segunda e última volta das eleições legislativas inesperadamente convocadas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, após as eleições da União Europeia que viram o Rassemblement National receber 31,4% dos votos do país no fim de semana passado.

Kylian Mbappé falava em entrevista coletiva um dia antes da estreia da França na Euro 2024 contra a Áustria. Frederic Scheidemann – UEFA/UEFA via Getty Images

Questionado diretamente se estava a apelar ao público francês para votar contra o Rassemblement National, Mbappé acrescentou: “Kylian Mbappé é contra os extremos, os grupos que nos dividem. Temos a oportunidade de escolher o futuro do nosso país. Não devemos esconder-nos. …Sou a favor de ideias que nos unam.”

O técnico da França, Didier Deschamps, disse que não tem problemas com seus jogadores discutindo política e respeita seu direito à liberdade de expressão.

“Cada um tem a sua opinião. São jogadores de futebol, mas também são cidadãos que não existem fora da situação que existe em França.”

Os comentários de Deschamps ecoam a declaração emitida pela Federação Francesa de Futebol no sábado, após a coletiva de imprensa de Thuram. O comunicado dizia que os jogadores eram livres para expressar as suas opiniões, mas reiterava que a própria federação era obrigada a permanecer neutra, ao mesmo tempo que pedia à imprensa que se abstivesse de pedir aos seus jogadores na Alemanha que comentassem as eleições no seu país.

Fontes disseram à ESPN que o presidente da FFF, Philippe Diallo, conversou com Mbappé e Antoine Griezmann no sábado, mas a equipe não sabia que a declaração estava sendo compartilhada. As fontes acrescentaram que a equipa pretende tomar uma posição e considerar fazer uma declaração conjunta.

A França enfrenta a Áustria no jogo de abertura da Euro 2024, na segunda-feira.

Informações de Julien Laurens da ESPN e da Associated Press contribuíram para este relatório.