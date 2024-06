San Jose Sharks seleciona Macklin Celebrini nº 1 geral

LAS VEGAS — Macklin Celebrini foi a escolha geral número 1 no draft da NHL na sexta-feira, saindo rapidamente do tabuleiro para o San Jose Sharks.

O pivô de 18 anos foi projetado para ser a seleção nº 1 do draft após uma temporada de calouro celebrada na Universidade de Boston. Celebrini se tornou, com apenas 17 anos, o mais jovem vencedor de um prêmio Hobey Baker como o melhor patinador da NCAA. Ele produziu 32 gols e 64 pontos em 38 jogos para os Terriers.

Celebrini — com 1,80 m e pouco menos de 90 kg — ficou em segundo lugar na pontuação geral da faculdade, não conseguindo marcar pelo menos um ponto em apenas seis jogos.

Apenas quatro outros calouros — Paul Kariya, Jack Eichel e Adam Fantilli — já ganharam um Hobey Baker Award. Naquela mesma temporada, Celebrini foi o Jogador do Ano do Hockey East, Novato do Ano e campeão de pontuação.

Celebrini é um patinador bidirecional por excelência, com excelente velocidade e um chute letal que o tornou uma ameaça dominante em todos os níveis de sua carreira até o momento. Uma habilidade de discar em detalhes defensivos e batalhar por discos colocou Celebrini à parte e fez dele uma adição cobiçada que está pronta para se juntar às fileiras da NHL imediatamente.

Antes de ingressar na faculdade, Celebrini passou a temporada 2022-23 no Chicago Steel da USHL, onde levou o Steel a uma vaga nas finais da Conferência Leste com 46 gols e 86 pontos em 50 jogos.

Celebrini, natural de North Vancouver, Colúmbia Britânica, representou o Canadá internacionalmente no campeonato Sub-18 de 2023 e no Campeonato Mundial Júnior de 2024, quando liderou o Canadá na pontuação com quatro gols e oito pontos.

Ter a chance de levar Celebrini é um impulso para San Jose, que nunca havia escolhido o primeiro lugar geral na história da franquia. Os Sharks tiveram uma temporada brutal em 2023-24, terminando em último lugar geral com um recorde de 19-54-9 que levou à demissão do técnico David Quinn (e posteriormente substituído por Ryan Warsofsky). O artilheiro Tomas Hertl foi negociado para Las Vegas em março passado, um sinal tão claro quanto o quão profundo está o San Jose na fase de reconstrução. Celebrini será uma parte gigantesca desse processo – e dará aos fãs algo pelo que torcer à medida que avança.

O gerente geral do Sharks, Mike Grier, se mostrou tímido no início da semana que antecedeu a primeira rodada de sexta-feira sobre quem San Jose poderia escolher como sua escolha número 1, dizendo aos repórteres: “vamos ver o que acontece na sexta à noite”, mas ficou claro que Celebrini está um golpe certeiro para os Sharks.

“Quando você se senta com ele por dois minutos, você realmente sente sua motivação e competitividade”, disse Grier na semana passada. “Isso simplesmente vaza dele. Ele é um garoto motivado. Ele é um alfa.”

Celebrini certamente tem laços com a área da Baía — e a organização Sharks — algo que deve fazer uma transição tranquila. Seu pai, Rick, mudou sua família para a Califórnia em 2018, quando se tornou vice-presidente de saúde e desempenho do Golden State Warriors. Isso permitiu que Celebrini jogasse uma temporada com o programa júnior Sharks, e sua família ainda tem uma casa perto de onde os Sharks estão situados.