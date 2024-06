Uruguai 3-1 Panamá (23 de junho de 2024) Análise do jogo

(Adiciona citações nos parágrafos 6-7)

23 de junho (Reuters) – Maximilian Araujo, Darwin Nunez e Matias Vina marcaram na vitória do Uruguai sobre o Panamá por 3 x 1 na partida do Grupo C da Copa América, na Flórida, neste domingo.

A vitória do Uruguai fez com que eles empatassem com os Estados Unidos com três pontos. Os EUA venceram a Bolívia por 2 a 0 na outra partida do Grupo C do dia.

O Uruguai de Marcelo Bielsa, que venceu a Copa América 15 vezes, foi recompensado por seu ritmo acelerado quando Araujo disparou um sublime chute de entrada da área aos 16 minutos.

O Panamá entrou na partida após o intervalo e desperdiçou várias chances de voltar à disputa.

José Fajardo rematou ao lado aos 52 minutos, após um erro defensivo de Mathias Olivera, enquanto José Rodríguez testou o goleiro uruguaio Sergio Rochet com um chute feroz de longe.

Questionado sobre o que disse ao seu time no intervalo, o técnico do Panamá, Thomas Christiansen, disse aos repórteres: “Eu disse a eles que precisam ser destemidos.

“Que têm que aumentar o nível de confiança. Que são capazes de fazer o que fizeram no segundo tempo. E depois do gol, assim como o Uruguai, geramos oportunidades.”

O Uruguai esteve na corda bamba durante grande parte do segundo tempo, mas Nunez, que já havia perdido uma série de chances, acalmou os nervos aos 85 minutos com um chute no canto inferior, após um rebote cair gentilmente para ele.

Em um período frenético durante os acréscimos, Vina subiu mais alto para cabecear o terceiro gol do Uruguai em uma bola parada, antes de Michael Amir Murillo marcar um gol de consolação para o Panamá depois de cortar com o pé esquerdo e chutar para Rochet.

O maior artilheiro de todos os tempos do Uruguai, Luis Suarez, 37, foi um substituto não utilizado.

O Uruguai enfrentará a Bolívia em Nova Jersey, na quinta-feira, enquanto o Panamá enfrentará os Estados Unidos em Atlanta.

(Reportagem da Field Level Media; edição de Peter Rutherford)