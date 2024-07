Análise do jogo Holanda 3-0 Romênia (2 de julho de 2024)

O atacante holandês Cody Gakpo marcou seu terceiro gol no Campeonato Europeu e Donyell Malen marcou mais dois no final, enquanto os holandeses voltaram à forma com uma exibição animada para derrotar a Romênia por 3 a 0 no confronto das oitavas de final na terça-feira.

Os holandeses foram criticados pela mídia e pelos fãs por uma atuação defensiva ruim no último jogo do grupo, uma derrota por 3 a 2 para a Áustria, mas estavam mais calmos e no controle ao chegarem às quartas de final da Eurocopa pela primeira vez desde 2008.

A Romênia controlou a bola durante o primeiro quarto de hora antes que a Holanda lentamente começasse a controlar a partida.

Eles estavam na frente após 20 minutos, quando o jogador da partida, Gakpo, acertou um chute rasteiro no primeiro poste do goleiro Florin Nita, antes que Malen marcasse dois gols no final e ajudasse a definir as quartas de final com Áustria ou Turquia, que jogam mais tarde na terça-feira, em Berlim, no sábado.

Gakpo foi uma ameaça durante toda a noite e foi o responsável pelo primeiro gol de Malen aos 83 minutos, quando manteve a bola em jogo na linha lateral e a chutou para o outro lado da área, facilitando o gol.

“Essa foi a resposta que tivemos para nossa última apresentação: bom jogo, bons gols, jogamos um bom futebol”, disse Gakpo.

“Claro que poderíamos fazer melhor, mas uma boa exibição depois do último jogo. Um bom passo na próxima direção. Sentimos que estávamos no controle, mesmo que eles fossem um adversário perigoso.”

Malen marcou seu segundo gol nos acréscimos quando pegou a bola no meio-campo, driblou na área e chutou para fora do gol de Nita, enquanto os holandeses mostravam que estavam começando a se dar bem no torneio.

“Eu pensei que fizemos muitas coisas boas. O time percebeu que o último jogo foi realmente ruim em todos os aspectos e então eles deram uma mensagem forte. Jogamos bem o jogo todo, exceto os primeiros 10 minutos, quando houve muita pressão”, disse o técnico da Holanda, Ronald Koeman.

Donyell Malen marcou duas vezes na vitória da Holanda sobre a Romênia. Joris Verwijst/Agência BSR/Getty Images

“Tínhamos analisado bem a Roménia. A Bélgica mostrou-nos que havia muito espaço para explorar [against Romania]. Mas demorou muito tempo até conseguirmos o segundo gol.

“Mas eu não estava com medo de que eles empatassem porque nós defendemos muito bem. Eu pensei que Xavi Simons era nosso melhor jogador também, ele levou o time para frente e foi legal e agressivo.”

A Romênia criou apenas algumas chances na partida e nunca pareceu uma ameaça séria, já que a Holanda controlou a posse de bola e esperou pelas oportunidades para atacar.

Os holandeses tiveram dois terços da posse de bola e quase cinco vezes mais chances, com 24 tentativas no jogo, para ressaltar sua superioridade, já que Virgil van Dijk acertou a trave de cabeça e Gakpo teve uma segunda tentativa anulada por impedimento.

“Muito orgulhoso, claro, e satisfeito também. Fomos defensivamente sólidos e sólidos e não desistimos muito”, disse Van Dijk.

“Poderíamos ter marcado muito mais. Depois de uma semana turbulenta, onde muito foi dito, tínhamos que mostrar algo e fizemos isso. Somos autocríticos e sabíamos que tinha que ser muito melhor depois do último jogo e todos tinham que assumir a responsabilidade e hoje eles mostraram que queriam.

“Todos foram para os duelos, ganharam a segunda bola e criaram as chances. Jogar um bom futebol nos dá autoconfiança.”