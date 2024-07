Brasil 1-1 Colômbia (2 de julho de 2024) Análise do jogo

O Brasil empatou por 1 a 1 com a Colômbia em Santa Clara, Califórnia, na terça-feira, para se classificar para as quartas de final da Copa América.

A Colômbia, que terminou no topo do Grupo D com sete pontos, enfrenta o Panamá nas quartas, enquanto o segundo colocado Brasil enfrenta o vencedor do Grupo C, Uruguai.

Nos primeiros 15 minutos frenéticos no Estádio Levi’s, a Colômbia chegou a centímetros de marcar depois que James Rodriguez acertou o travessão, antes de Raphinha cobrar uma falta sublime no canto superior para dar a liderança ao Brasil aos 12 minutos.

A Colômbia teve um gol de Davinson Sanchez anulado por impedimento antes que o brilhante passe do atacante Jhon Cordoba fosse rematado para as redes por Daniel Munoz para empatar o placar nos acréscimos do primeiro tempo.

Pouco antes do empate, o Brasil achou que tinha um pênalti aos 42 minutos, quando Munoz derrubou Vinicius Junior na área, mas os replays da televisão pareciam mostrar que o zagueiro colombiano tocou na bola.

Apesar do calor escaldante da Califórnia, nenhum dos lados deixou a intensidade cair após o intervalo. Raphinha disparou uma falta que passou perto e Andreas Pereira testou Camilo Vargas com um chute de longa distância, mas a Colômbia segurou o empate e estendeu sua sequência invicta para 26 partidas.

Vinicius Junior ficou em silêncio durante a maior parte da partida, mas recebeu um cartão amarelo aos 7 minutos, o que o fará perder a partida das quartas de final contra o Uruguai por acúmulo de gols.

Bruno Guimarães, do Brasil, recebe cartão amarelo durante partida da sua seleção contra a Colômbia pela Copa América.

Os jogadores deram um show de entretenimento na final do Grupo D, com o brasileiro Bruno Guimarães chamando a Colômbia de “uma pedra no sapato” antes da terça-feira.

O que era esperado para ser uma partida tensa, física e cheia de faltas mais do que correspondeu ao hype, apresentando cinco cartões amarelos enquanto um mar de camisas da mesma cor representando os dois países lotavam os assentos — assim que os fãs finalmente entraram, é claro. Alguns equipamentos de escaneamento ficaram muito quentes e retardaram o processo.

A Bay Area está enfrentando um alerta de calor excessivo e a temperatura no início do jogo era de 37 graus Celsius — embora cerca de metade do campo em uma das linhas laterais estivesse na sombra.

O Brasil, uma seleção tão acostumada a buscar campeonatos neste evento, enfrentará um caminho mais difícil sem uma vitória contra a Colômbia.

O Seleção conquistou títulos da Copa nove vezes e foi vice-campeão no torneio de 2021.

A Colômbia já havia garantido sua vaga nas quartas de final e está invicta há 26 partidas — incluindo uma vitória por 5 a 1 contra os EUA em um amistoso pré-torneio, enquanto o Brasil empatou por 1 a 1 com os americanos quatro dias depois em outro jogo preparatório.

A Colômbia venceu o Brasil por 2 a 1 no ano passado nas eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul, no primeiro encontro entre eles desde três confrontos em 2021, quando o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1 na Copa América.

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta reportagem.