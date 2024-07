Colômbia 1-0 Uruguai (10 de julho de 2024) Análise do jogo

James Rodríguez deu sua sexta assistência no torneio para ajudar a Colômbia, com 10 jogadores, a derrotar o Uruguai por 1 a 0 em Charlotte na quarta-feira e garantir a vaga na final da Copa América contra a Argentina.

A Argentina derrotou o Canadá por 2 a 0 na primeira semifinal na terça-feira e garantiu sua vaga na final de domingo, em Miami Gardens.

A vitória da Colômbia na quarta-feira significou que eles estenderam sua sequência invicta para um recorde de 28 jogos, desde a derrota para a Argentina em fevereiro de 2022.

Jefferson Lerma marcou o único gol do jogo diante de uma atmosfera fervorosa no Estádio Bank of America, ao completar de cabeça um escanteio de James aos 39 minutos.

James Rodríguez foi novamente a inspiração da Colômbia na vitória sobre o Uruguai na semifinal. TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

James se torna o primeiro jogador sul-americano com seis assistências em um único grande torneio desde Pelé pelo Brasil na Copa do Mundo de 1970.

A tarefa da Colômbia de manter a vantagem ficou complicada quando o zagueiro Daniel Muñoz foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo após receber o segundo cartão amarelo por dar uma cotovelada no uruguaio Manuel Ugarte.

Mas, apesar das várias oportunidades do atacante do Liverpool Darwin Núñez e do substituto Luis Suárez acertarem a trave, o Uruguai não conseguiu encontrar um gol contra os 10 homens.

A Colômbia também acertou o travessão no final, mas o único gol foi suficiente para chegar à sua terceira final da Copa América e a primeira desde 2001.

O Uruguai enfrentará o Canadá um dia antes na disputa pelo terceiro lugar, no sábado.