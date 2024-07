Como Novak Djokovic se sairá na 2ª semana de Wimbledon?

WIMBLEDON, Inglaterra — Nesta época no ano passado, Novak Djokovic chegou fresco de seu terceiro título de Roland Garros, um grande favorito para vencer Wimbledon pela oitava vez, igualando o recorde. Ele era o tetracampeão defensor e, após vencer majors na Austrália e na França, estava procurando completar a terceira etapa do Grand Slam do calendário. Ele passou por suas três primeiras rodadas sem perder um set e chegou à final com estilo, mas foi superado por Carlos Alcaraz em uma final emocionante.

Este ano, com dúvidas sobre sua forma física por causa de uma cirurgia recente no joelho, ele teve que trabalhar um pouco mais duro na primeira semana, perdendo dois sets, mas ainda parece forte. Veja como foi sua primeira semana enquanto ele persegue um recorde de 25º major.

Seu movimento ainda não está 100 por cento

Quando Djokovic desistiu antes das quartas de final do Aberto da França por causa de uma lesão no joelho — e então anunciou que havia feito uma cirurgia para reparar o menisco — a maioria das pessoas pensou que as Olimpíadas deste verão poderiam estar em dúvida, muito menos Wimbledon. Mas ele conseguiu, ostentando um suporte robusto no joelho direito.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Em geral, seu movimento tem sido bom, mas está claro que se mover para a direita, em alongamento total, é um problema. Deslizar sempre foi uma parte fundamental de seu movimento, mas ele tem sido um pouco relutante em se esforçar para seu forehand. Em sua partida de primeira rodada, uma vitória confiante de 6-1, 6-2, 6-2 sobre Vit Kopriva, ele deslizou apenas uma vez para seu forehand.

“Fiquei feliz por ter feito isso porque, de certa forma, você também se sente mentalmente hesitante em fazer esses movimentos extremos”, disse ele. “Mas saber que posso fazer isso é, obviamente, muito reconfortante e muito positivo.”

Djokovic tenta encurtar os pontos

Não é de surpreender que, tão logo após a cirurgia e também aos 37 anos, parece que Djokovic está tentando encurtar os pontos para tirar a carga do joelho e ser o mais eficiente possível. Na categoria de rally 0-4 — onde a maioria dos pontos são ganhos em partidas — ele tem sido mais dominante do que nas três primeiras rodadas, 12 meses atrás.

Nas três rodadas até agora, ele ganhou 258 pontos e perdeu 188 (57,8%), em comparação com 207/185 (52,9%) em 2023. Sua vitória na primeira rodada aqui este ano foi unilateral, mas considerando que ele não perdeu um set em suas três primeiras rodadas no ano passado e perdeu dois sets até agora, isso é um grande aumento. Quando os ralis vão de 5 a 8 tacadas, ele está em 67 a 61, em comparação com 70 a 38 no ano passado, e quando eles vão de 9+, ele está em 38 a 33, em comparação com 37 a 22 no ano passado.

Ele está indo mais para o segundo serviço

O saque de Djokovic é um dos golpes mais subestimados do tênis mundial, muitas vezes ofuscado pelo brilhantismo de seus golpes de fundo e seu movimento incrível. Mas seu saque é tão eficiente quanto o de qualquer um e até agora parece que ele está indo mais para o segundo saque, novamente buscando ganhar pontos mais cedo do que o normal. Em suas três partidas, sua velocidade média de segundo saque é de 100,13 mph, em comparação com 95,6 mph em suas três primeiras rodadas em 2023. Isso é um aumento de pouco menos de 5%, o que pode não parecer muito, mas neste nível, é um aumento significativo.

A eficiência da rede está melhor do que nunca

Djokovic também é muito melhor na rede do que algumas pessoas lhe dão crédito. Parte disso é o fato de que, como Rafael Nadal, ele tende a avançar quando acerta uma tacada de aproximação agressiva, mas suas mãos são boas e seu toque é leve. Em 2023, nas três primeiras rodadas, sua taxa média de sucesso na rede foi de 71,6%; em 2024 até agora, é de 78%.

E ele também está sendo mais bem-sucedido ao sacar e volear. Um ano atrás, ele sacou e voleou 24 vezes em suas três primeiras partidas e ganhou 16 pontos (66%). Este ano, até agora, ele ganhou 23 de 28 (82%). Novamente, quando você considera que ele perdeu dois sets este ano e passou mais tempo na quadra, é um sinal de que ele quer superar os pontos o mais rápido possível.

Novak Djokovic e Jacob Fearnley se uniram para criar um clássico da quadra central 😲 A peça do dia de hoje, apresentada por @BarclaysReino Unido#Wimbledon foto.twitter.com/GsayyiXfSJ — Wimbledon (@Wimbledon) 4 de julho de 2024

Ele tem poucos fósforos ou é novo – escolha o que quiser

Djokovic notou o quão diferente este ano foi para muitas de suas preciosas campanhas. Tendo vencido o Aberto da Austrália 10 vezes, ele geralmente chega a Wimbledon com pelo menos um Grand Slam em seu nome. Este ano, depois de perder nas semifinais em Melbourne, ele pulou os eventos Masters 1000 em Miami e Madri e então sofreu a lesão em Paris, que exigiu cirurgia.

Chegando a Wimbledon, ele tinha jogado apenas 24 partidas e ainda não ganhou um título, então depende de como você olha para isso: ele está com poucas partidas ou está fresco, com bastante energia. Até agora, ele parece feliz com as coisas, especialmente com a forma como ele derrotou Alexei Popyrin na terceira rodada. “Não me foi permitido ter grandes lapsos de concentração”, ele disse. “Acho que me saí bem nesse aspecto. Esse foi um dos melhores tiebreaks que joguei este ano, isso é certo.”

Como será a Semana 2 para Djokovic?

Djokovic já ganhou títulos de Grand Slam com lesões significativas antes — ele ganhou o Aberto da Austrália em 2021, apesar de um músculo do estômago rompido — então tudo é possível. Mesmo que ele esteja em 70 ou 80%, ainda será preciso alguém jogando tênis de forma excepcional para vencê-lo.

Mas Alcaraz e Jannik Sinner, em particular, já mostraram que são bons o suficiente para vencê-lo em um torneio importante, mesmo quando ele está a todo vapor, então é difícil imaginar Djokovic levando a melhor sobre qualquer um deles se ele não for capaz de cobrir a quadra como costuma fazer.

O efeito cumulativo de partidas difíceis daqui em diante também pode ser um fator, então será importante ver como ele lidará com Holger Rune, o 15º cabeça de chave, na quarta rodada, segunda-feira, antes das tarefas ainda mais difíceis que virão.