Copa América: Luis Suárez critica comemorações da Colômbia

O atacante uruguaio Luis Suárez criticou as comemorações “feias” da Colômbia depois que a semifinal da Copa América de quarta-feira terminou em cenas violentas, enquanto jogadores discutiam em campo e brigavam com torcedores nas arquibancadas do Estádio Bank of America.

O atacante colombiano Miguel Borja comemorou diante dos jogadores do Uruguai depois que o time de 10 homens garantiu a vitória por 1 a 0 em Charlotte, Carolina do Norte, preparando o jogo para a final no domingo contra a atual campeã Argentina.

Enquanto isso, o uruguaio Darwin Núñez e vários companheiros de equipe subiram nas arquibancadas e brigaram com os torcedores antes que a segurança interviesse para restaurar a ordem.

“Sempre há brigas, piadas ou o que quer que seja, mas o que é irritante é a maneira como [Borja] comemorado”, disse Suárez, do Inter Miami, aos repórteres após o jogo.

“Não faz sentido comemorar assim. Eliminamos o Brasil outro dia e nenhum de nós passou na frente de nenhum jogador do Brasil. Pelo contrário. Fomos até eles depois porque somos colegas de campo e sabemos o que é ser eliminado.

“Comemorar diante de um colega de profissão assim é feio… Mas o que se faz, se paga.”

Enquanto Borja comemorava, alguns jogadores do Uruguai se dirigiram para uma área do estádio perto de onde suas famílias estavam sentadas, onde, segundo Suárez, objetos foram atirados.

“Você vê seu parceiro, filhos, pais… idosos nas arquibancadas e quer saber como eles estão”, acrescentou Suárez.

“As coisas começaram a cair sobre eles. Ninguém quer ver essas imagens, mas, obviamente, se você vê que um membro da família está sendo atacado, você tenta defendê-lo. Isso não justifica o que aconteceu, mas você tem que perceber que eles estavam tentando proteger suas famílias e seus filhos.

Luis Suárez disse que não fazia sentido o colombiano Miguel Borja comemorar na frente do banco do Uruguai. Jared C. Tilton/Getty Images

“Eu podia ver de longe que havia muitas famílias e muitos filhos dos meus companheiros de equipe presos naquela seção. É normal que você se sinta impotente e queira ajudar quando eles estão tendo coisas jogadas neles.”

Vídeos nas redes sociais mostraram o atacante do Liverpool Núñez na linha de frente da confusão trocando golpes com torcedores adversários.

A CONMEBOL, entidade máxima do futebol sul-americano, que organiza o torneio, disse que está investigando o incidente e “condena veementemente qualquer ato de violência que afete o futebol”.

Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol, disse que os jogadores reagiram devido ao perigo que suas famílias corriam.

“Foi uma reação instintiva e natural defender seus filhos, parceiros, pais e irmãos”, disse Alonso.

“Também houve alguma agressão onde estávamos, mas o mais preocupante é o que aconteceu no campo. Foi resolvido bem rápido no final, mas não sem alguns inconvenientes, como todos vocês viram.

“Estamos analisando as imagens. Não parece haver ninguém com dificuldades no momento e medidas foram tomadas para ajudar as pessoas a receber transporte para os locais apropriados e assistência fornecida àqueles que tiveram ataques de pânico.

“Agora, de volta ao hotel, revisaremos adequadamente o que aconteceu. Há famílias nas arquibancadas em todos os torneios. Normalmente há um cordão ou algo parecido.”

O gol de cabeça de Jefferson Lerma no primeiro tempo garantiu a vitória da Colômbia, que teve que jogar o segundo tempo inteiro com 10 homens após a expulsão de Daniel Muñoz.

É a primeira vez que eles chegam à final desde 2001, quando venceram a competição pela única vez em sua história. Eles enfrentarão a Argentina, 15 vezes campeã, no Hard Rock Stadium em Miami na noite de domingo.

O Uruguai enfrentará o Canadá na disputa pelo terceiro lugar no sábado, no Estádio Bank of America.