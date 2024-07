Cristina Pilo listra em biquíni com estampa animal

O recurso Summer Hot Shots desta semana vem de uma mancha verde exótica em uma praia de Virginia Key … onde o treinador de bem-estar e gostosa do IG Cristina Pilo enlouqueceu com um biquíni animal print!

Quando Cristina não está compartilhando sua beleza natural com as praias de Miami, ela gosta de compartilhar seu lado criativo com todas as coisas artísticas… incluindo pintura em tela multimídia, dançando como se ninguém estivesse olhando e até mesmo brincando com pintura corporal?!