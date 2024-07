Estrelas sensuais em barcos... Sentindo-se um pouco, divirta-se!

Terra Ho! Você embarcará rapidamente assim que olhar para essas estrelas em mar aberto! As celebridades nunca se seguram em um barco… Não é nada além de uma navegação tranquila, mas qual peixe fino é a captura mais sexy?

Todos no convés com celebridades como Sidney Sweeney que deu uma espiada em seu “boato”, Kylie Jenner “correu” rápida e rapidamente em seu cruzeiro de bebidas, Shawn Mendes rotações forte e “severo” na traseira do barco!