‘Hawk Tuah’ obtendo milhões de pesquisas no PornHub

Hailey Welch a garota “Hawk Tuah”, é uma grande tendência no pornô – não que ela esteja entrando nisso pessoalmente, mas milhões de pessoas excitadas agora estão vasculhando a internet em busca de vídeos apresentando o movimento que ela descreveu tão vividamente.

Um representante do PornHub disse ao TMZ… o site agora tem alguns milhões de pesquisas pelo termo “Hawk Tuah” e os números continuam explodindo a uma taxa que raramente se vê.

Na verdade, o site está projetando que o número total de buscas por “Hawk Tuah” chegará a 4,7 milhões até o final de terça-feira – um sinal do quanto a frase de efeito de Hailey capturou a atenção do país… e a imaginação.

À medida que sua fama continua a crescer – Hailey’s mercadoria de falcoaria dar entrando no circuito de podcast – as pessoas continuam migrando para o PornHub, esperando ver estrelas XXX realizando seu movimento.

O representante do site diz que terça-feira será o maior dia individual para pesquisas relacionadas a “Hawk Tuah”… projetando que chegarão a 850 mil.

Um clímax e tanto, dando à Superterça um significado totalmente novo. O que você pode achar chocante é que o termo nem existia no PornHub até que Hailey o cunhou, algumas semanas atrás!

Há mais de uma dúzia de variações diferentes de pesquisas “Hawk Tuah” que os usuários estão inserindo na barra de pesquisa do site, com uma superando todas as outras por uma vitória esmagadora. Diremos apenas que envolve a mudança feita para homens de cor.