Ray J diz que é suicida após quase briga após o BET Awards

Ray J. diz que tudo está se tornando demais para ele aguentar – logo após quase entrar em uma briga de rua em uma festa pós-premiação do BET, ele diz que é suicida.

Ray expressou suas emoções com uma postagem alarmante na mídia social na qual ele faz referência a uma disputa que ocorreu nos bastidores do BET Awards de domingo à noite no Peacock Theatre, no centro de Los Angeles – ele diz: “Que merda. soprando – está me deixando suicida e desconfortável com a percepção da realidade!”

Sua postagem na manhã de segunda-feira veio horas depois de ele se envolver em um impasse do lado de fora GloRillaPós-festa do BET Awards. Ray e um executivo da Zeus Network gritavam sobre brigar entre si, enquanto os guarda-costas tentavam desesperadamente manter as coisas pacíficas. Ray deu um soco, mas não acertou ninguém. A certa altura, Ray pegou uma mochila de seu veículo e atacou a multidão – não está claro o que havia na bolsa, mas sua equipe conseguiu convencê-lo a voltar para o veículo e eles partiram sem mais incidentes.



Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

É claro que essa luta não é a única coisa que passa pela cabeça de Ray J. Ele também falou sobre a BET tê-lo impedido de participar da premiação, questionando… “Não sei quem eles não queriam que eu visse – foi estranho.”

Separadamente, ele também reclamou: “ELES ME PAGARAM PARA CALAR A BOCA E EU FIZ! ME SINTO MAL E ME ODEIO POR ISSO! NÃO QUERO MAIS DO SEU DINHEIRO SUJO!!”

Perturbadoramente ele também se despede e pede desculpas à irmã conhaquee promete enigmaticamente … “Vou consertar isso, não vou deixá-los escapar impunes!”

Os entes queridos de Ray J estavam igualmente preocupados com ele em outubro de 2022, quando, como informamos, ele fez várias postagens falando sobre suicídio enquanto ele estava sentado em uma borda.

Entramos em contato com pessoas ao redor de Ray J para ver se ele está seguro e para descobrir o que o está afetando.

Desenvolvimento de história …