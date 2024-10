Ligas europeias acusam FIFA de sobrecarregar o calendário internacional: “Abuso de poder”

Foto: Sami Abdullah Pexels

A FIFA decidiu inovar com a criação o Super Mundial de Clubes para 2025. Dessa forma, diversas equipes terão um calendário mais cheio, em um momento de transição da temporada 2024/25 para a 2025/26, gerando debates.

Insatisfeitos com a nova competição, a FIFpro Europe, European Leagues e La Liga chegaram a entrar com uma queixa formal para os responsáveis pro regular a União Europeia, afirmando que a Fifa está abusando do seu poder.

Ligas entram com queixa contra a FIFA

De acordo com o grupo que está insatisfeito com o calendário para a inclusão do Super Mundial de Clubes, a expansão do calendário poderá resultar em um número maior de lesões, além de fadiga e também ocasionar em problemas de saúde mental nos jogadores.

David Terrier, presidente da Fifpro, deixou claro que a FIFA está “abusando do seu poder de ditar o calendário de jogos internacional”. Segundo ele, é uma forma deles aumentarem as próprias receitas.

“O calendário internacional de futebol saturado coloca em risco a segurança e o bem-estar dos jogadores e ameaça a sustentabilidade econômica e social de importantes competições nacionais que são apreciadas há gerações pelos torcedores na Europa e em todo o mundo”, destacou comunicado da Fifpro e das Ligas Europeias.

Dessa forma, a queixa foi apresentada para a Comissão Europeia, pedindo uma revisão no calendário, já que segundo eles, com a mudança o futebol fica insustentável no quesito bem-estar dos atletas e longevidade de carreira.

Richard Masters, CEO da Premier League, que organiza o Campeonato Inglês, apontou que a situação está em um ponto crítico.

“Está chegando a um ponto crítico. O feedback que temos dos jogadores é que há muito futebol sendo jogado e há uma expansão constante. A Premier League não mudou de forma. O que mudou nas últimas décadas foi a marcha das competições internacionais e regionais de futebol”, destacou.

Luigi De Siervo, CEO da Liga Italiana, ainda destacou que o problema do calendário atual não é pelas ligas, mas sim pela FIFA. Segundo ele, a duração das competições da UEFA, Liga das Nações e novos torneios acabam aumentando o número de jogos.

Como será o Super Mundial de Clubes?

Previsto para ser disputado nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, o Super Mundial de Clubes contará com 32 equipes. O formato é o mesmo da Copa do Mundial dos últimos anos.

Portanto, os clubes são divididos em grupos com quatro equipes, com três rodadas na primeira fase. Os dois melhores avançam para as oitavas de finais. A partir de então, jogo único, até definir o campeão.

Palmeiras, Fluminense e Flamengo já estão confirmados. Botafogo e Atlético Mineiro podem ficar com uma vaga, mas é necessário vencer a Libertadores 2024.