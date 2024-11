A equipe de Trump procura acalmar as preocupações do Partido Republicano sobre o apoio anterior de RFK Jr ao acesso ao aborto

–



A equipe de transição de Donald Trump está silenciosamente traçando estratégias sobre como amenizar a ala antiaborto do Partido Republicano em meio a preocupações de que os comentários anteriores de Robert F. Kennedy Jr. apoiando o acesso ao aborto possam complicar sua confirmação como a escolha do presidente eleito para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Senadores republicanos e líderes antiaborto já soaram o alarme sobre Kennedy, que concorreu como democrata ainda no ano passado, e o seu apoio anterior ao acesso ao aborto até à viabilidade fetal, o que a equipa de Trump vê como uma vulnerabilidade fundamental.

O senador de Oklahoma, James Lankford, um novo membro da liderança do Partido Republicano no Senado, disse recentemente à Fox News: “Isso aparecerá 100% na audiência. Não há dúvida de que isso será um problema. Eu vou aumentá-lo se ninguém mais o fizer.”

A equipe de Trump já começou a dar garantias aos líderes antiaborto de que planejam empilhar outros cargos importantes na área de saúde com defensores antiaborto para ajudar a aliviar essas preocupações, disseram duas pessoas com conhecimento direto das conversas.

“Deixei claro para eles que isso precisa ser cuidado”, disse à CNN um líder antiaborto, que conversou com a equipe de transição sobre suas preocupações. “Temos sérias preocupações políticas e pessoais que são propriedade de nossa comunidade há 30 anos. A expectativa que eles me deram é que terão um secretário assistente do HHS que se alinhe mais conosco.”

Poucos na órbita de Trump ficaram surpreendidos com a sua decisão de nomear Kennedy para o cargo de topo na área da saúde, uma vez que durante a campanha ele prometeu repetidamente dar ao antigo candidato presidencial independente, que o apoiou em Agosto, poder sobre a política de saúde. Mas questões sobre a capacidade de Kennedy de conquistar os republicanos do Senado, vitais para sua confirmação, surgiram com a equipe de transição antes e depois de lhe ter sido oferecido o cargo, disseram à CNN duas fontes informadas sobre o assunto.

Mesmo antes de Trump o seleccionar, a equipa tinha discutido a contratação do HHS com deputados que são mais conservadores em matéria de direitos reprodutivos para sinalizar que a agência não se desviaria da posição de Trump, disseram fontes informadas sobre as discussões. Assim que essas decisões de pessoal forem tomadas, Kennedy deverá se reunir com senadores pelos direitos antiaborto no Congresso.

Os opositores ao aborto dizem que têm duas prioridades que querem que Kennedy aborde: instalar defensores anti-aborto em cargos de topo e restaurar as políticas anti-aborto promulgadas no primeiro mandato de Trump.

“Não há dúvida de que precisamos de um secretário pró-vida do HHS e, claro, temos preocupações sobre Robert F. Kennedy Jr. Acredito que não importa quem seja o secretário do HHS, as políticas básicas definidas pelo presidente Trump durante seu primeiro mandato serão restabelecido”, disse Marjorie Dannenfelser, presidente da Susan B. Anthony Pro-Life America, à CNN.

Algumas das políticas anti-aborto, como a SBA Pro-Life America, disseram que pretendem num segundo mandato de Trump que o HHS reanime as restrições ao financiamento federal destinado a organizações de planeamento familiar que fornecem informações sobre o aborto.

Um senador republicano, que falou à CNN sob condição de anonimato para falar livremente, disse que os senadores republicanos preocupados com a posição de Kennedy sobre o aborto esperam que ele se comprometa a reintroduzir as restrições ao financiamento federal quando se reunir com eles em privado antes das audiências de confirmação.

“A minha sensação geral é que aqueles de nós que estão mais no lado pró-vida do espectro aqui certamente não querem que o governo federal promova o aborto”, disse o senador republicano. “Acho que é bem simples e acho que essa seria a expectativa.”

Grupos antiaborto também estão pedindo que a administração Trump traga de volta uma abordagem expansiva para aplicar as chamadas “proteções de consciência”, que permitem que médicos e até mesmo hospitais optem por não realizar o procedimento, e pressionando por uma reversão de várias medidas de Biden. políticas da era, incluindo orientações que instruem os hospitais a realizar o aborto em emergências médicas, mesmo em estados que proíbem o procedimento, bem como uma política que permite a obtenção de pílulas abortivas sem consulta médica presencial.

Trump, em meio à pressão de grupos antiaborto e aliados, disse em abril que acredita que a política de aborto deveria ser deixada para os estados legislarem e mais tarde prometeu vetar uma proibição federal do aborto como presidente caso tal projeto chegasse à sua mesa.

Numa declaração à CNN, a porta-voz da transição de Trump, Katie Miller, disse que Kennedy “tem toda a intenção de apoiar a agenda do presidente Trump em toda a extensão”.

“Esta é a administração do presidente Trump para a qual Robert F. Kennedy foi convidado a servir e ele executará as políticas pelas quais os americanos votaram esmagadoramente na vitória histórica do presidente Trump”, disse Miller.

Um porta-voz de Kennedy não respondeu aos pedidos de comentários. Mas o próprio Kennedy está ciente das preocupações sobre ele, disseram duas pessoas familiarizadas com as discussões, e planeja assegurar pessoalmente aos senadores que apoia a visão de Trump de que o aborto deve ser deixado para os estados.

Durante a campanha de 2024, Kennedy adotou várias posições diferentes, atraindo críticas em vários pontos, tanto de organizações de direitos ao aborto quanto de grupos antiaborto. Em agosto de 2023, enquanto ainda concorria nas primárias democratas, Kennedy disse que assinaria uma lei proibindo o aborto após três meses de gravidez se fosse eleito, embora a sua campanha tenha retrocedido na sua declaração na altura.

Durante uma entrevista em podcast em maio, quando concorreu como independente, Kennedy disse que se opunha a quaisquer limites governamentais ao aborto em nível estadual ou federal, mas recuou em seu comentário após críticas de defensores antiaborto, inclusive de dentro de sua própria campanha. Nos últimos meses da sua campanha, antes de suspender a sua candidatura e apoiar Trump, Kennedy defendeu que o aborto fosse legal até à viabilidade fetal e endossou o quadro implementado no caso Roe v.

Mas ele frequentemente subestimou a importância do acesso ao aborto como uma questão política relevante para os eleitores, minimizando-o como uma das várias “questões de guerra cultural” que são menos importantes do que “questões existenciais” como a dívida nacional, a inflação, os ataques à liberdade de expressão e o aumento dos diagnósticos de doenças crônicas.

Em conversas recentes com a equipa de transição de Trump, Kennedy indicou que tem pouco interesse em moldar a política de aborto, mesmo que o seu papel como secretário lhe desse ampla autoridade sobre o acesso ao aborto, incluindo o acesso a medicamentos abortivos.

Em vez disso, ele disse que planeja concentrar mais esforços em suas promessas de reduzir a obesidade e derrubar a indústria alimentícia do país, disseram fontes familiarizadas com as negociações.

Há também uma crença geral na órbita de Trump de que, apesar de ser controverso, Kennedy poderá garantir pelo menos alguns votos democratas no Senado. No entanto, esse sentimento não é suficientemente forte para impedir que a transição funcione no sentido de tranquilizar os republicanos preocupados.

A hesitação de Kennedy sobre a questão levou o ex-vice-presidente de Trump, Mike Pence – que se opõe firmemente ao direito ao aborto e se recusou a apoiar Trump este ano – a apelar aos senadores republicanos para que rejeitassem a sua nomeação.

“Em nome de dezenas de milhões de americanos pró-vida, peço respeitosamente aos republicanos do Senado que rejeitem esta nomeação e dêem ao povo americano um líder que respeitará a santidade da vida como secretário de Saúde e Serviços Humanos”, disse Pence num comunicado. após a seleção de Kennedy por Trump para o cargo de HHS, chamando a escolha de “profundamente preocupante para milhões de americanos pró-vida”.

O senador da Carolina do Sul Lindsey Graham, que pressionou Trump durante sua campanha de 2024 para apoiar uma proibição nacional do aborto de 15 semanas com exceções, disse recentemente ao The Dispatch of Kennedy: “Quero ver o que ele tem a dizer sobre o aborto. … Isso vai ser muito importante para mim.”

Alguns senadores republicanos, incluindo aqueles que fazem parte do Pro-Life Caucus da Câmara, disseram estar confiantes de que Kennedy honrará a posição de Trump.

“Ser secretário de Gabinete não é um exercício de individualidade, sabia? Essas pessoas servem ao diretor, o diretor é o presidente”, disse o senador do Missouri, Josh Hawley, à CNN. “Portanto, presumo que ele apoiará as políticas do presidente, qualquer que seja a sua posição pessoal. Você não é contratado por causa de suas posições pessoais.”

Hawley acrescentou: “Não quero presumir que sei as respostas, mas ficaria realmente surpreso se ele não dissesse ‘Apoiarei as políticas do presidente sobre isso e as executarei fielmente’”.

O colega republicano do Missouri, o senador Eric Schmitt, reconheceu que tem preocupações sobre as opiniões de Kennedy sobre o aborto, mas defendeu-o mesmo assim, argumentando que foi escolhido por Trump para agitar as coisas e “desafiar muitas coisas que os chamados cientistas não parecem fazer. quero desafiar mais.”

“Então vou concordar com ele em tudo? Sou ardentemente pró-vida. Claro que não. Mas, novamente, acho que o presidente merece a oportunidade de colocar pessoas que vão implementar mudanças dentro, dentro dessas agências que se tornaram muito grandes, muito poderosas e que não prestam contas a ninguém”, disse Schmitt aos repórteres no Capitólio.

Tierney Sneed e Ted Barrett da CNN contribuíram para este relatório.