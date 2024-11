Aaron Rodgers vincula o futuro dos Jets ao status de treinador de Jeff Ulbrich

Aaron Rodgers recentemente falou abertamente sobre seu futuro com o New York Jets em meio a mudanças organizacionais significativas, incluindo a demissão do GM Joe Douglas e as contínuas lutas da equipe sob o comando do técnico interino Jeff Ulbrich. Em conferência de imprensa, Rodgers relacionou o seu futuro com os Jets ao potencial de Ulbrich como treinador principal permanente, afirmando: “Se um novo GM chegar e ele não mantiver ‘Brick’, preciso encaixar esses planos.”

Rodgers expressou forte apoio a Ulbrich, que lidera a equipe desde a demissão de Robert Saleh em outubro. “Eu definitivamente estou interessado em ‘Brick‘”, disse Rodgers, acrescentando: “Eu amo ‘Tijolo’. Mas, novamente, isso está fora do meu controle.”

Aaron Rodgers vibra com a batida antes de cada jogo

Apesar do seu entusiasmo por Ulbrich, Rodgers reconheceu que a situação poderia evoluir, comentando: “Pode haver alguns sentimentos realmente bons decorrentes disso, ou pode haver mudanças generalizadas.“Seu otimismo, no entanto, chega em um momento desafiador para os Jets, que têm apresentado desempenho inferior com um recorde de 1-5 desde que Ulbrich assumiu.

Com os Jets em 3-8 e terceiro na AFC East, Ulbrich’s as chances de garantir o cargo de treinador principal permanente parecem mínimasespecialmente devido à decisão dos Jets de contratar “The 33rd Team”, uma empresa de consultoria liderada pelo ex-GM Mike Tannenbaum, para ajudar na busca por um novo gerente geral e treinador principal. Como disse Rodgers, seu futuro com a equipe dependerá da direção tomada pelo novo regime.

Rodgers quer Jeff Ulbrich como técnico permanente

Rodgers, 40, também abordou sua incerteza sobre a continuação de sua carreira na NFL, especialmente após a temporada de 2024. No Show de Pat McAfeeele disse: “Eu sinto que tenho estado ano após ano“, acrescentando,”quando você tem 40 anos, chegando aos 41, você está no fim da sua carreira.“Embora ainda não tenha certeza sobre retornar para a temporada de 2025, Rodgers deixou claro que, se decidir jogar, o Jatos teriam a primeira opção: “Nova York seria minha primeira opção“, afirmou.

Apesar da incerteza em torno de seu futuro, Rodgers negou rumores sobre tentar jogar por outro time, reiterando seu compromisso com os Jets: “Vim aqui para vencer aqui, então não vou abandonar o navio.“No entanto, ele observou que muito depende de como a equipe se remodelará nos próximos meses.