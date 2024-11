As ameaças comerciais de Trump colocam o mundo num precipício e podem dizer muito sobre o seu segundo mandato

–



O caos global transmitido através das redes sociais está de volta.

Entre 2017 e 2021, Donald Trump colocou o mundo à beira do precipício, preparando-se para o seu próximo passo, decidindo se a sua arrogância era um bluff, uma abertura para um acordo ou uma ruptura com a história, enquanto semeava o caos para desequilibrar os adversários.

Esses dias chegaram novamente, quase oito semanas antes do início de seu segundo mandato.

As ameaças online do presidente eleito, na segunda-feira, de novas guerras comerciais com o Canadá, o México e a China transformaram os Estados Unidos novamente num agente de instabilidade, que pode lançar um amigo ou inimigo estrangeiro numa crise num instante.

Trump disse que os dois vizinhos dos Estados Unidos do Hemisfério Ocidental seriam punidos se não parassem o fluxo de migração ilegal e de fentanil através das suas fronteiras. E exigiu que a China também interrompesse os embarques da droga.

Sua primeira grande confusão global desde a reeleição colocou as seguintes questões que ajudarão a definir o caráter de seu segundo mandato.

Será que Trump está a falar a sério sobre aumentos massivos de tarifas que poderão aumentar os preços para os consumidores dos EUA assim que ele assumir uma segunda presidência, que foi conquistada em parte porque os eleitores estavam tão frustrados com a inflação e os custos da habitação e dos produtos alimentares?

Ou estará o presidente eleito a ceder à sua opinião de que a vida e a política são um grande negócio imobiliário? E estará ele a estabelecer uma posição extrema para criar alavancagem para acordos que podem ser modestos, mas que aperfeiçoam a marca do seu negociador?

Há uma terceira possibilidade – que Trump se sinta libertado pela sua vitória eleitoral e esteja determinado a levar o seu projecto América Primeiro mais longe do que um primeiro mandato em que os seus instintos mais voláteis foram muitas vezes restringidos por assessores do establishment.

Trump acredita que tem mandato para grandes mudanças



Muitos dos eleitores de Trump desprezam profundamente os sistemas políticos, económicos, comerciais e diplomáticos que, acreditam, os prejudicaram financeiramente e servem as elites dos EUA e do mundo. Eles querem que seu herói MAGA os destrua, sem muita ideia do que os substituiria.

Trump poderia, portanto, estar simplesmente a criar manchetes para mostrar aos seus apoiantes que já está a lutar pelos seus interesses. Ou ele poderia ter algo mais abrangente em mente. O segundo caminho poderia levar a América e o mundo a um território arriscado. A ideia de que ele possa ir à falência poderá arrastar os EUA para guerras comerciais que destruirão a economia e desencadearão impasses perigosos num mundo que está muito mais volátil desde que deixou o cargo, há quatro anos.

“Há muitos exemplos (de) ameaças verbais de Trump que forçam e obrigam a ações por parte de outros partidos, especialmente quando se trata de países estrangeiros”, disse Pete Seat, ex-porta-voz da Casa Branca do presidente George W. Bush, em “ CNN News Central ”na terça-feira. “A verdadeira questão é o que acontecerá nos próximos dois meses?” Se todas as três nações tomarem medidas significativas, Seat disse: “Trump pode recuar nisso. Caso contrário, todos veremos aumentos de preços.”

A questão de saber se Trump está a fazer bluff ou a planear apostar tudo numa presidência revolucionária não se limita ao comércio.

Ele tem planos ambiciosos para destruir o governo federal com um novo esforço co-presidido por Elon Musk. Mas apostar tudo causaria enormes perturbações políticas e económicas que poderiam sair pela culatra. Da mesma forma, Trump prometeu uma deportação em massa de até 10 milhões de migrantes indocumentados. Mas uma operação deste tipo, que custaria milhares de milhões de dólares, poderia prejudicar o sector agrícola e também acarretaria elevados custos políticos. Esta equação é espelhada no exterior. Alguns no Ocidente temem que Trump retire os EUA da NATO ou se recuse a defender um membro da aliança atacado pela Rússia. Será que o presidente eleito iria realmente destruir a aliança militar mais bem-sucedida da história – ou estará apenas a tentar arrancar mais gastos com a defesa a algumas das potências mais atrasadas da Europa?

Por outras palavras, Trump tem em mente uma presidência impulsionada pelo espectáculo e pela audácia que consegue, como a sua primeira, proporcionar mudanças maioritariamente incrementais? Ou ele está realmente, como alguns de seus fãs querem, tentando destruir tudo?

Enten explica como os americanos veem as tarifas

O aviso repentino de Trump na segunda-feira sobre tarifas de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas, com um aumento adicional de 10% acima das tarifas existentes sobre produtos chineses, foi o mais recente sinal de que o presidente eleito planeja rapidamente usar sua força.

Causou uma confusão em Ottawa, e o primeiro-ministro Justin Trudeau telefonou para Trump pelo que ele insistiu ser uma “boa decisão”. Em poucas horas, Trump chamou a atenção da nova presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, quando esta alertou sobre retaliações iguais às tarifas de Trump após 20 de janeiro.

A aposta do presidente eleito criou uma medida imediata para avaliar se a sua segunda presidência será uma tentativa de promover uma perturbação muito mais profunda.

Não há garantia de que o Canadá, o México e a China recuem imediatamente.

Ainda assim, as mortes por overdose de fentanil e outros opiáceos sintéticos estão a diminuir. E as promessas de Trump de impor políticas de imigração radicais provavelmente dissuadirão muitos migrantes de se aproximarem da fronteira sul dos EUA. Portanto, Trump poderia criar uma ilusão de mudança para encobrir uma decisão de recuar, se necessário.

A retórica da guerra comercial de Trump lembra-nos que, na sua visão do mundo, os Estados Unidos têm poucos amigos – apenas adversários contra os quais podem escolher ganhar ou perder. De acordo com esta visão, é aceitável que um país grande e poderoso como os EUA utilize as suas vantagens naturais para pressionar vizinhos mais pequenos, mesmo que sejam aliados.

Mas Trump também deve avaliar os seus oponentes tanto a norte como a sul da fronteira.

Trudeau está politicamente enfraquecido e os seus liberais correm o risco de perder as eleições gerais previstas para o próximo ano para o líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre. O primeiro-ministro tem, portanto, um enorme incentivo para evitar uma guerra comercial que poderia causar estragos na economia canadiana. Tanto o Canadá como o México dependem do seu comércio com os Estados Unidos devido às suas realidades geográficas e podem não ter outra escolha senão fazer concessões. Mas Sheinbaum é novo no cargo, tem muito capital político e pode estar interessado em enfrentar a intimidação por parte de um novo presidente dos EUA.

O caso da China é distinto das ameaças de Trump ao Canadá e ao México. O presidente eleito endureceu significativamente a política em relação à nova superpotência rival da América no seu primeiro mandato. Uma guerra comercial levou a um acordo, que mais uma vez Trump saudou, mas que se dissolveu em grande parte durante a pandemia e depois de a China se ter recusado a comprar as grandes quantidades de produtos agrícolas que o então presidente disse que compraria.

O comércio é apenas uma fonte de atrito entre Washington e Pequim, e muitos membros da equipa de Trump – incluindo o senador Marco Rubio, o seu escolhido para secretário de Estado – acreditam que a China representa uma segurança existencial e uma ameaça económica para os Estados Unidos. Esta poderia então ser a primeira salva num grande e mais intenso período de confronto em todo o Pacífico, em vez de apenas um ardil para atrair o Presidente Xi Jinping para a mesa.

A rápida viragem de Trump contra os seus vizinhos colocará outros aliados em alerta – especialmente na Europa, onde os líderes se preparam para o seu próprio confronto comercial com Trump, bem como para lidar com tensões sobre como acabar com a guerra na Ucrânia.

A reacção inicial ao ataque de Trump contra o Canadá e o México sugere que muitos observadores encaram a sua explosão como uma táctica de negociação. Um funcionário de transição de Trump disse à CNN na terça-feira: “Sabemos o que funciona”. No seu primeiro mandato, Trump usou a ameaça de uma guerra comercial para forçar o Canadá e o México a renegociar o Acordo de Comércio Livre da América do Norte. O novo Acordo EUA-México-Canadá foi elogiado por Trump como um triunfo – mas não remodelou fundamentalmente a economia global nem melhorou significativamente uma base industrial esvaziada dos EUA que Trump prometeu revitalizar nas suas campanhas de 2016 e 2024.

É uma medida do seu desejo de fomentar a discórdia o facto de Trump estar efectivamente a ameaçar destruir uma das suas próprias conquistas do primeiro mandato.

“O que Donald Trump está a propor como um disruptor alfa é perturbar o maior mercado comercial do mundo”, disse o deputado da Virgínia Gerry Connolly, um democrata, à CNN na terça-feira.

Ele está falando sério?

Graças às expectativas iniciais de Trump, o mundo descobrirá em breve.