As possibilidades de três turfeiras de Mahomes e Chiefs desaparecem devido a esta decisão fora de temporada de seu GM

TO recente jogo entre Carolina Panthers e Kansas City Chiefs deixou os fãs com mais perguntas do que respostas. O Chiefs Kingdom, uma vez confiante no domínio da sua equipa, poderá precisar de reavaliar as suas expectativas. Embora Patrick Mahomes tenha apresentado um desempenho louvável com 269 jardas de passe e três touchdowns, a defesa e outras questões ofensivas levantaram preocupações sobre a trajetória da equipe nesta temporada.

A defesa dos Chiefs, que já foi uma força a ser reconhecida, mostrou falhas significativas. Permitir mais de 300 jardas e 14 pontos para um time dos Panteras em dificuldades é alarmante. Chris Jones e Nick Boltondois de seus maiores talentos defensivos, não têm feito as jogadas impactantes pelas quais são conhecidos.

Pat McAfee analisa estatísticas do Kansas City Chiefs

“A defesa não é tão boa quanto no ano passado,” disse Chris Simmsex-quarterback da NFL e co-apresentador do Pro Football Talk, durante uma aparição no Dan Patrick Show. Ele acrescentou: “Você não vê tantas jogadas caóticas e bagunçadas das pessoas na frente sete.”

Uma das ausências mais notáveis ​​é a do cornerback L’Jarius Sneed, que desempenhou um papel crucial no sucesso do ano passado. As estatísticas de Sneed da última temporada falam por si: 60 tackles solo, duas interceptações e 14 passes defendidos. Sua jogada crucial no jogo do Campeonato AFC contra os Ravens, onde forçou um fumble, foi fundamental na jornada dos Chiefs para o Super Bowl. Simms destacou sua importância, dizendo: “O mais importante, Dan, é que não existe L’Jarius Sneed, certo? No ano passado, eles tiveram talvez dois dos três melhores escanteios do futebol no mesmo time.” Infelizmente, Sneed foi afastado dos gramados devido a uma lesão no quadril e perdeu os últimos cinco jogos.

L’Jarius Sneed é a peça que faltava na defesa do KC?

O jogo dos Panteras expôs ainda mais as fraquezas defensivas. O quarterback de Carolina arremessou para 263 jardas e um touchdown, enquanto David Moore registrou 81 jardas de recepção e uma pontuação. Ainda mais preocupante foi A completa falta de impacto de Chris Jones – sem tackles, sem sacks, sem estatísticas.

Em média nesta temporada, os Chiefs permitiram 215,5 jardas de passe por jogo e estão em 18º lugar na defesa de passes. No entanto, sua defesa de corrida permanece forte, ficando em terceiro lugar na liga.

Ofensivamente, enquanto Mahomes apresentava números impressionantes, o O-line lutava para protegê-lo, permitindo três sacks. Isso destaca preocupações além do declínio da forma de Travis Kelce. Os Chiefs ainda podem ter tempo para resolver essas questões, mas seu estado atual deixa fãs e analistas se perguntando se um terceiro Super Bowl consecutivo estiver ao alcance.