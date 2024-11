Como funcionariam as tarifas de Trump

Washington

Quando o presidente eleito, Donald Trump, regressar à Casa Branca, é provável que as tarifas voltem a desempenhar um papel importante na sua agenda política.

Trump prometeu na segunda-feira impor uma nova tarifa de 25% sobre todos os produtos provenientes do México e do Canadá, bem como aumentar as tarifas sobre produtos fabricados na China em 10%, no primeiro dia de sua administração, em um esforço para retaliar a imigração ilegal e as drogas. atravessando a fronteira.

E durante a sua campanha, Trump disse repetidamente que planeia impor uma tarifa generalizada de 10% ou 20% sobre todas as importações provenientes dos EUA, bem como uma tarifa superior a 60% sobre todas as importações chinesas, numa tentativa de encorajar a produção americana.

“Para mim a palavra mais bonita do dicionário é tarifa. E é a minha palavra favorita”, disse Trump durante uma entrevista no Clube Econômico de Chicago, em meados de outubro.

Trump descreveu as tarifas como uma ferramenta multiuso que punirá outros países por práticas comerciais injustas, impedirá que as empresas dos EUA se mudem para o exterior e trará milhares de milhões de dólares para reduzir o défice federal.

Mas, tal como acontece com muitas políticas económicas, existem compromissos e Trump não fala sobre o efeito negativo que as tarifas poderiam ter sobre as empresas e consumidores dos EUA. Ele também descreveu frequentemente falsamente como funcionam as tarifas e brigou com o editor-chefe da Bloomberg News, John Micklethwait, durante uma entrevista quando o jornalista argumentou que o ex-presidente estava ignorando o fato de que as tarifas aumentam os preços.

Durante a campanha, a vice-presidente Kamala Harris referiu-se à política tarifária do seu então oponente como um “imposto Trump”. Vários estudos independentes concluíram que se Trump implementar uma tarifa generalizada e aumentar os impostos sobre os produtos fabricados na China, isso aumentaria os custos para a família média de classe média, com estimativas que variam entre 1.350 e 3.900 dólares por ano.

Aqui estão dois gráficos para ajudar a explicar o impacto das tarifas:

Durante anos, Trump afirmou incorretamente que os países estrangeiros pagam as tarifas. Mas, na realidade, a tarifa é paga pela empresa sediada nos EUA que importa o bem.

Estudo após estudo, incluindo um da Comissão bipartidária de Comércio Internacional dos EUA, do governo federal, descobriu que os americanos suportaram quase todo o custo das tarifas de Trump sobre os produtos chineses.

No total, as anteriores ações tarifárias de Trump impuseram direitos sobre cerca de 14% das importações dos EUA – uma percentagem relativamente pequena em comparação com as tarifas generalizadas que ele se comprometeu a implementar em 100% das importações, caso fosse eleito.

Quando Trump estava no cargo, ele implementou tarifas sobre cerca de US$ 380 bilhões em bens importados para os EUA, de acordo com uma análise da Fundação Fiscal.

Essas taxas se aplicavam a milhares de produtos fabricados na China, incluindo bonés de beisebol, malas, bicicletas, TVs e tênis. As tarifas Trump também atingiram aço, alumínio, máquinas de lavar e painéis solares estrangeiros.

A administração Biden-Harris manteve a maioria dessas tarifas em vigor e aumentou a alíquota de algumas das tarifas.

Trump disse que se vencer as eleições, a sua administração poderia utilizar tarifas não só para criar empregos nos EUA, mas também para trazer milhares de milhões de dólares para ajudar a pagar outras iniciativas políticas.

Ele propôs a extensão dos cortes de impostos implementados em 2017, bem como a eliminação de impostos sobre gorjetas, pagamento de horas extras e benefícios da Segurança Social – e afirmou que ainda será capaz de reduzir o défice dos EUA graças às novas receitas provenientes das suas tarifas.

“Eventualmente, o nosso país ganhará substancialmente mais dinheiro, acima dos custos, e iniciaremos uma redução massiva da dívida”, disse Trump durante um discurso em Outubro no Clube Económico de Detroit.

Num discurso em Setembro, Trump também disse que a receita tarifária poderia pagar uma iniciativa de cuidados infantis. E a CNBC informou que ele apresentou a ideia de substituir o imposto de renda federal por receitas tarifárias.

Quando questionado pelo apresentador de podcast Joe Rogan, em outubro, se ele estava falando sério sobre a substituição do imposto de renda federal, Trump respondeu: “Sim, claro, por que não?”

O conselheiro sênior da campanha de Trump, Jason Miller, disse mais tarde aos repórteres que a ideia é uma “meta aspiracional”.

Mas mesmo que Trump implemente tarifas sobre todas as importações dos EUA, é pouco provável que as receitas resultantes cubram todos estes custos.

O Comité para um Orçamento Federal Responsável estimou em Outubro que o plano tarifário de Trump não geraria receitas suficientes para pagar as suas outras propostas de despesas.

Em última análise, o grupo estimou que as propostas de Trump acrescentariam 7,75 biliões de dólares à dívida nacional durante a próxima década.

