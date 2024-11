Hollywood se une e comemora a recuperação do lendário ator Rocky, que teria poucos anos de vida

Dolph Lundgren, o ator sueco conhecido por seu papel icônico como Ivan Drago em Rochoso IV, triunfou sobre o câncer após uma batalha de oito anos. Conhecido por sua presença imponente na tela e sua formação no Karatê Kyokushin, Lundgren provou ser um lutador não apenas no cinema, mas também na vida real. Sua jornada começou em 2015 quando ele foi diagnosticado pela primeira vez com câncer renal.

Embora o seu tratamento inicial tenha sido bem sucedido, a doença regressou em 2020 e os médicos deram-lhe um prognóstico sombrio de apenas dois a três anos de vida. Apesar das probabilidades Lundgren lutou bravamente incorporando a resiliência de seu homólogo na tela Rochoso Balboa.

Em um vídeo sincero compartilhado com os fãs antes de passar por uma cirurgia para remover um tumor morto, Lundgren refletiu sobre sua batalha contra o câncerR. Ele falou sobre como a experiência o ensinou “viver o momento e aproveitar cada momento da vida.” Sua luta e eventual vitória sobre a doença inspiraram inúmeros fãs e colegas, com muitos expressando sua admiração e apoio nas redes sociais.

Lenda das artes marciais Chuck Norrisque inspirou Lundgren a praticar artes marciais quando criança, foi um dos primeiros a parabenizá-lo. Norris compartilhou sua alegria, dizendo: “Notícia maravilhosa! Estou muito feliz em ouvir isso, Dolph. Deus abençoe.” Os dois co-estrelaram Os Mercenários 2marcando um momento de círculo completo em seu relacionamento. Outro Mercenários co-estrela, Terry Crews, reagiu com entusiasmo à notícia, postando uma série de emojis de fogo.

A batalha inspiradora de Dolph Lundgren

As estrelas de Hollywood não foram as únicas a reconhecer a resiliência de Lundgren. O ator britânico Scott Adkins compartilhou uma anedota comovente sobre a ética de trabalho e a força de Lundgren durante as filmagens de seu filme de 2021 *Castle Falls*. Adkins revelou que Lundgren dirigiu e estrelou o filme enquanto lutava silenciosamente contra o câncer.

“Você nunca fez barulho sobre isso, nunca mencionou isso, mas abaixou a cabeça e fez o trabalho independentemente de tudo com que estava lidando. Você é um verdadeiro guerreiro meu amigo“, escreveu Adkins.

O rapper Busta Rhymes também recorreu às redes sociais para elogiar a perseverança de Lundgren. A manifestação de apoio de fãs e celebridades ressalta o profundo impacto que a jornada de Lundgren teve nas pessoas ao seu redor. Sua história não é apenas uma prova de seu espírito guerreiro, mas também um lembrete do poder da resiliência e da determinação diante da adversidade.