Juice WRLD Fans lança álbum póstumo, Say It Ruins Legacy

Suco WRLD O lançamento póstumo de não está recebendo muito amor de seus fãs… com muitos aceitando X e chamando o disco de uma afronta ao seu legado.

“The Party Never Ends” – o mais novo lançamento de JW – foi lançado na sexta-feira… e, embora muitos estivessem ansiosos pelo novo álbum, alguns não achavam que ele correspondia aos rigorosos padrões do falecido rapper.

Veja alguns comentários nas redes sociais… as pessoas estão criticando cada parte da produção – desde a seleção das faixas até os recursos desanimadores e tudo mais.

A maior conclusão para muitos desses fãs… este álbum fere o legado de Juice – porque tanto hype em torno do projeto aumentou as expectativas, e esta é realmente uma entrada desanimadora para sua discografia.

Vale a pena notar que cada parte deste álbum foi analisada – e superanalisada – pelos fãs… com fãs do Juice WRLD até mesmo aparecendo e explodindo a capa do álbum nos últimos dias.