Kroy Biermann trabalhando para uma empresa de guindastes e equipamentos em meio a problemas financeiros

Kroy Biermann está tentando reconstruir sua vida enquanto passa por um divórcio complicado e enormes problemas financeiros… e que melhor maneira do que trabalhar com uma empresa que constrói estádios!

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Kroy conseguiu um novo emprego – juntando-se à Superior Rigging & Erecting Co. como seu Coordenador de Guindaste e Rigging.

Kroy está supervisionando a logística… trabalhando duro para “aumentar a eficiência do fluxo de trabalho” e “reduzir gargalos operacionais”. Tradução: Kroy se tornou totalmente corporativo – obcecado por sinergia e outras palavras da moda do colarinho branco.

Disseram-nos que KB está trabalhando na empresa – que desempenhou um papel na construção da State Farm Arena e do Mercedes-Benz Stadium em Atlanta e do Hard Rock Hotel em Hollywood, FL – há alguns meses… então, imaginamos que ele aprendeu o básico do lugar.