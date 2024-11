Medicare, Medicaid: 7,4 milhões de americanos poderiam obter cobertura para medicamentos anti-obesidade sob proposta de Biden

–



Milhões de cidadãos mais idosos e americanos de baixa renda poderiam obter cobertura para medicamentos anti-obesidade caros sob uma proposta divulgada terça-feira pela administração Biden.

Cerca de 3,4 milhões de beneficiários do Medicare e cerca de 4 milhões de beneficiários do Medicaid teriam acesso a estes medicamentos, que podem custar até mil dólares por mês para os não segurados, disse a Casa Branca num folheto informativo. Alguns inscritos no Medicare poderão ver seus custos diretos cair em até 95%.

“Esta proposta permitiria aos americanos e aos seus médicos determinar o melhor caminho a seguir para que possam levar uma vida mais saudável, sem se preocuparem com a sua capacidade de cobrir esses medicamentos do próprio bolso e, em última análise, reduzir os custos de cuidados de saúde para a nossa nação”, disse a administração. disse.

O anúncio da Casa Branca carecia de muitos detalhes sobre a regra proposta, incluindo quais medicamentos seriam incluídos, quem se qualificaria e quanto custaria. Também não está claro se a proposta poderá ser finalizada antes que o presidente Joe Biden deixe o cargo em janeiro.

A próxima administração Trump poderá não ver de forma favorável a expansão da cobertura dos medicamentos anti-obesidade. Robert F. Kennedy Jr., que o presidente eleito Donald Trump escolheu para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, não é fã. RFK Jr. expressou sua desaprovação dos medicamentos em uma aparição na Fox News no mês passado, dizendo que uma maneira melhor e menos dispendiosa de lidar com a obesidade seria fornecer boa comida aos americanos.

No entanto, o Dr. Mehmet Oz, que Trump escolheu para chefiar os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, elogiou os medicamentos anti-obesidade no seu talk show e nas redes sociais.

A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O alto custo dos medicamentos anti-obesidade, incluindo os medicamentos GLP-1 Wegovy e Zepbound, limitou o acesso dos americanos aos medicamentos. O preço de tabela do Wegovy, por exemplo, é de cerca de US$ 1.350 para um suprimento de quatro semanas.

O Medicare está proibido por lei de cobrir medicamentos para obesidade. Mas os Centros de Serviços Medicare e Medicaid abriram a porta à cobertura do Wegovy para inscritos no Medicare em Março, depois de a Food and Drug Administration dos EUA ter aprovado o medicamento para adultos com doenças cardiovasculares que são obesos ou com excesso de peso. Desde então, várias seguradoras que oferecem planos de medicamentos Medicare Parte D disseram que cobririam a medicação.

Cerca de 3,6 milhões de inscritos no Medicare com doenças cardiovasculares poderiam ser elegíveis para o Wegovy, de acordo com uma análise da KFF divulgada em abril. Isso representa cerca de um quarto dos inscritos no Medicare com obesidade ou sobrepeso. (Cerca de 1,9 milhão de pessoas neste grupo também tinham diabetes e podem já ter sido elegíveis para a cobertura do Medicare de outros medicamentos GLP-1 para diabetes, como o Ozempic.)

A expansão da cobertura poderá acabar custando ao Medicare quase 3 mil milhões de dólares por ano e contribuir para prémios mais elevados da Parte D para todos os beneficiários, concluiu a análise da KFF.

A expansão total da cobertura do GLP-1 aos inscritos no Medicare com obesidade ou excesso de peso custaria 35 mil milhões de dólares ao longo de nove anos, enquanto as poupanças resultantes da melhoria da sua saúde seriam pequenas, de acordo com um relatório recente do Gabinete Orçamental do Congresso.

Enquanto isso, apenas 13 estados cobrem medicamentos GLP-1 para tratamento da obesidade, segundo a KFF. Metade dos estados que atualmente não cobrem os medicamentos disseram que estavam considerando adicioná-los, mas muitos estavam preocupados com o custo.

Nem todos os planos de seguro saúde baseados no trabalho cobrem medicamentos anti-obesidade, embora os empregadores maiores sejam mais propensos a oferecer o benefício. Cerca de 18% das empresas incluídas na Pesquisa Anual de Benefícios de Saúde para Empregadores da KFF, que inclui aquelas com 200 ou mais funcionários, cobrem medicamentos GLP-1 principalmente para perda de peso. Cerca de um quarto disse que é muito ou pouco provável que iniciem a cobertura no próximo ano.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.