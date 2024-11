Scott Presler: O ex-provocador reivindicando crédito por entregar a Pensilvânia a Trump

Doylestown, Pensilvânia

Scott Presler construiu uma personalidade como um rosto alto, muito amigável e gay do movimento MAGA. Seus longos cabelos castanhos caem sobre os ombros, suas botas de cowboy acentuam seu corpo de 1,80m. Seu perfil no X lista sua localização como “Make Kindness Cool Again”. Na semana passada, ele sorriu para cada foto e apertou a mão de todos os fãs que o seguiram em uma reunião de comissários do condado em Bucks County, Pensilvânia. A reunião em si foi menos animada, com os acólitos de Presler gritando repetidamente “TRAIDOR!” para um funcionário democrata, mas o próprio Presler permaneceu otimista.

“Pela primeira vez na história moderna, há mais republicanos registrados do que democratas aqui neste condado”, disse Presler ao se dirigir aos comissários. “Este discurso que estou fazendo agora será visto por milhões de pessoas em todo o país, na Commonwealth e no mundo, e tenho uma mensagem: Parabéns ao presidente eleito Donald J. Trump, o 45º e 47º presidente dos Estados Unidos Estados da América!

Foi uma afirmação ousada de uma reunião do governo local com iluminação fluorescente, mas era verdade. O discurso de Presler foi recortado e compartilhado no YouTube, X, Rumble (um site de streaming de vídeo que costuma abrigar pessoas canceladas) e em outros lugares.

Presler disse à CNN que uma das razões pelas quais ele estava na reunião foi para dar uma volta vitoriosa depois que a Pensilvânia votou em Donald Trump nas eleições de 2024, rompendo a “parede azul” dos democratas. Ele assumiu o crédito pela mudança, tendo criado um PAC, Early Vote Action, para registrar novos eleitores republicanos, visando grupos como os Amish, rapazes de fraternidades e caçadores. O PAC recebeu uma doação de US$ 1 milhão de Elon Musk. Neste outono, ele falou sobre seus esforços para obter votos em vários podcasts de direita, uma parte essencial do ecossistema de mídia pró-Trump, incluindo aqueles apresentados por Donald Trump Jr, Steven Bannon, Megyn Kelly, Dan Bongino , Benny Johnson e Charlie Kirk.

No programa de Kelly, Presler se autodenominava “um cara de dados” e se meteu no assunto dos números de registro eleitoral. É uma mudança notável dada a sua formação. Ele ganhou fama pela primeira vez com acrobacias provocativas que muitas vezes o levaram ao noticiário local, como a organização de uma “Marcha Contra a Sharia” em 2017, embora não exista lei sharia na América. Ele organizou uma limpeza em Baltimore depois que Trump twittou que era uma cidade coberta de lixo. Ele também esteve envolvido com Gays for Trump. Ele esteve na insurreição de 6 de janeiro de 2021 e chamou-a de: “O maior protesto pelos direitos civis da história americana”.

Presler construiu seu nome com indignação nas redes sociais e usou essa fama para avançar em ações políticas mais concretas. Você não precisa acreditar na palavra da grande mídia sobre isso – essa avaliação é compartilhada por Steven Crowder, cujo canal no YouTube foi desmonetizado repetidamente e suspenso por comentários homofóbicos e cyberbullying, e agora transmite no Rumble.

“Muitas pessoas surgem como influenciadores das redes sociais e depois simplesmente desaparecem. Eles realmente não fazem nada – é apenas pornografia ultrajante”, disse Crowder em seu podcast Rumble ao apresentar Presler. “Mas você realmente aproveitou a oportunidade e começou a fazer algo quantificável.”

“Eu cresci na forma como abordo a política”, disse Presler à CNN. “Vejo o meu trabalho e a minha evolução na política como – estabeleci uma base e agora estou construindo meticulosamente sobre isso uma compreensão esotérica de como a política vai ganhar as eleições, concentrando-me em grupos demográficos, registá-los, mobilizá-los, obter para votar.”

Questionado sobre o que ele queria dizer com esotérico, Presler deu o exemplo do tema do recenseamento eleitoral: “Isso é bom. Mas e quanto ao registro eleitoral em cada feira de armas? Em cada tiro com arco (evento)? Pegar e aprimorar grupos específicos de indivíduos que sei que votarão de forma mais conservadora.”

Na preparação para a eleição, Presler falou extensivamente sobre esses pequenos grupos, incluindo “nossos lindos caminhoneiros” e “nossos lindos caçadores”. No podcast de Kelly, ele disse: “Ao conversar com nossos lindos Amish, há uma espécie de estigma de que eles não deveriam votar. Alguns dos mais velhos Amish são contra, e quer saber? Estamos usando a estratégia democrata de correspondência com os Amish. E quando eu digo aos Amish que eles podem votar em uma cédula privada e secreta que é enviada para sua casa, e que eles não precisam que seu carrinho seja visto indo para um local de votação, eles adoram a cédula pelo correio.”

Trump venceu todos os sete estados decisivos, apesar de gastar menos dinheiro e com uma operação de obtenção de votos menor do que Kamala Harris, por isso parece improvável que o trabalho de Presler tenha sido o único que fez a diferença. E uma avaliação inicial da participação feita pelo LancasterOnline disse que, embora alguns distritos em áreas com uma população Amish significativa tenham visto uma participação maior, alguns tiveram uma participação menor.

Pat Poprik, presidente do Partido Republicano do Condado de Bucks, disse: “Há anos que há um esforço com os Amish. Então, eu sei que Scott pode ter ajudado nisso, mas posso dizer que tem sido um esforço contínuo para o grupo consegui-los, e eles finalmente começaram a fazer isso.” Ela geralmente elogiou Presler e questionada sobre seu futuro dentro do partido, ela disse: “Ele é muito ativo. Ele motiva as pessoas. Ele tem muitos seguidores… Então, acho que sim, ele definitivamente tem um lugar para nos ajudar.”

A multidão na casa dos comissários do condado de Bucks a reunião foi repleta de fãs adoradores de Presler. Julie Ambolino elogiou seus “esforços fenomenais”. Ela disse: “Ele fez um trabalho incrível, pés no chão”, embora ela tenha visto isso principalmente nas redes sociais. Miriam Logan disse que usou o aplicativo Early Vote Action para chegar aos eleitores com cartões postais manuscritos.

“Ele é o republicano mais dinâmico da Pensilvânia”, disse Edward Mackhouse. “Ele é o líder dinâmico mais brilhante que já vi… A maneira como ele se levanta e entusiasma a multidão é incrível. Nunca vi ninguém fazer isso.”

A positividade ensolarada antes e depois da reunião não correspondia exatamente ao que aconteceu dentro dela. Presler e seus seguidores escolheram a sessão depois que uma comissária democrata do condado, Diane Ellis-Marseglia, quis que algumas cédulas não assinadas e sem data fossem contadas. A Suprema Corte da Pensilvânia já havia decidido que isso não aconteceria, mas ainda havia tensão no ar.

Ellis-Marseglia pediu desculpas profusamente. “Cometi um erro e, por ser uma autoridade eleita, tenho um padrão muito mais elevado do que qualquer outra pessoa. Então, aos cidadãos que sirvo, peço desculpas.” Ela recebeu muitas vaias e zombarias.

“Acho que o que ouvimos hoje é a frustração das pessoas que foram informadas de que negam as eleições, e aqui temos um comissário em exercício que nega as eleições”, disse Presler em explicação. “É quase cármico e sim, é por isso que, em parte, estávamos aqui para dar a volta da vitória. Vencemos e fizemos isso de forma justa e honesta.”