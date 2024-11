Stephen King, Jamie Lee Curtis e outras celebridades reagem à perda de Kamala Harris

Apesar de inúmeros endossos de celebridades, o vice-presidente Kamala Harris falhou na noite de terça-feira e perdeu as eleições presidenciais de 2024… provocando fortes reações do mundo do entretenimento.

Vários dos apoiadores mais veementes de Harris falaram Donald Trumpa vitória de retorno, expressando tudo, desde desgosto até frustração e comentários obscuros.

Autor Stephen King recorreu a X para compartilhar uma mensagem sobre democracia, sugerindo que a instituição americana estava esgotada.





Ele escreveu… “Há uma placa que você pode ver em muitas lojas que vendem itens bonitos, mas frágeis: ADORÁVEL DE OLHAR, DELICIOSO DE SEGURAR, MAS QUANDO VOCÊ QUEBRA, ENTÃO É VENDIDO. Você pode dizer o mesmo sobre a democracia.”

Há uma placa que você pode ver em muitas lojas que vendem itens bonitos, mas frágeis: ADORÁVEL DE OLHAR, DELICIOSO DE SEGURAR, MAS DEPOIS DE QUEBRAR, ENTÃO É VENDIDO.

Você pode dizer o mesmo sobre a democracia. -Stephen King (@StephenKing) 6 de novembro de 2024

@StephenKing

Atriz Cristina Applegate teve uma reação muito mais emocional à notícia, revelando sua filha, Sadie Graçaestava “chorando porque seus direitos como mulher podem ser retirados”.

Por que? Dê-me suas razões por que ????? Minha filha está chorando porque seus direitos como mulher podem ser retirados. Por quê? E se você discordar, por favor, pare de me seguir. -Christina Applegate (@1capplegate) 6 de novembro de 2024

@1capplegate

A atriz de “Dead to Me” então encorajou seus seguidores a deixarem de segui-la caso discordassem de sua posição política.

Rapper cartão b — Quem fez campanha em nome de Harris no comício do vice-presidente em Milwaukee na sexta-feira – postado em sua conta X uma escavação selvagem nos estados vermelhos no sul e depois excluí-lo.

Alúmen de “Riverdale” Lili Reinhart disse que seu “coração se parte totalmente” pelas mulheres que acusaram Trump de agressão sexual, observando que deve ter sido difícil “ver milhões de pessoas votarem em seu agressor”.

Não consigo compreender o sentimento das mulheres que denunciaram a sua agressão sexual nas mãos de Trump. Ver milhões de pessoas votarem em seu agressor.

Meu coração está absolutamente partido por essas mulheres. Eu acredito em você e sinto muito. – Lili Reinhart (@lilireinhart) 6 de novembro de 2024

@lilireinhart

Jamie Lee Curtis também se pronunciou após o encerramento das urnas, encorajando os seus seguidores a continuarem a lutar pelos direitos das mulheres e de outros grupos sub-representados.

Ela continuou… “Uma luta de cada vez. Um protesto de cada vez. Isso é o que significa ser americano. Isso é o que sempre significou e sempre significará, independentemente do resultado.”

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Assinando sua nota, a vencedora do Oscar disse a seus seguidores para “serem gentis com as pessoas hoje”.