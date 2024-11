Taylor Swift desperta frenesi dos fãs com joias especiais no jogo Chiefs vs.

TOs Kansas City Chiefs vão enfrentar o Las Vegas Raiders no tão aguardado jogo da Black Friday da NFL no Arrowhead Stadium. Para aumentar a emoção, Taylor Swift estará presente para torcer por seu namorado, o tight end do Chiefs, Travis Kelce. As aparições de Swift nos jogos se tornaram um espetáculo à parte e, desta vez, os fãs não puderam deixar de notar um acessório significativo que ela estava usando. usando um colar com o número 87que é o número da camisa de Kelce.

O gesto sutil, porém atencioso, de Swift rapidamente se tornou um tópico de discussão entre seus fãs, amplamente conhecidos como Swifties, nas plataformas de mídia social. Um fã entusiasmado comentou: “uau, isso parece incrível”, expressando admiração por sua escolha do acessório. Outro fã especulou com humor sobre seu impacto potencial no jogo, dizendo: “Isso é o que dará ao Travis um touchdown hoje.” O colar não só chamou a atenção dos fãs, mas também alimentou o burburinho em torno do relacionamento de Swift e Kelce.

Taylor Swift espera pacientemente por Donna Kelce antes da entrada do jogo dos Chiefs

Este jogo chega em um momento interessante para o Chiefs que sofreu a primeira derrota da temporada contra o Buffalo Bills-um jogo que Swift não compareceu. Fãs e analistas notaram uma tendência peculiar: Kansas City parece ter um desempenho melhor quando Swift está presente em seus jogos.

Alguns até têm esperança de que a presença dela traga boa sorte ao time. “Claro que ela é! O homem dela é o maior tight end que já jogou na #NFL e uma grande lenda”, comentou um fã, destacando a carreira impressionante de Kelce e a empolgação em torno de sua conexão.

Ela trará boa sorte aos Chiefs?

Os Chiefs são os favoritos para vencer os Raiders, mas a memória da derrota no dia de Natal do ano passado para o mesmo time ainda permanece. Com a presença de Swift desta vez, há uma sensação de otimismo de que a história não se repetirá. Além de seu apoio a Kelce, o envolvimento de Swift gerou conversas mais amplas nas redes sociais e até mesmo em ligas de futebol fantasia. Sua influência tornou-se tão significativa que transcendeu o mundo do entretenimento e entrou no mundo dos esportes.

À medida que o jogo se aproxima, todos os olhos estarão voltados para o Arrowhead Stadium – não apenas pela ação em campo, mas também pelo fenômeno cultural que se desenrolou em torno das aparições de Swift e Kelce juntos.