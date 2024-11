Um fugitivo procurado nos EUA por dois atentados é preso no Reino Unido após 20 anos foragido

–



Um suposto extremista dos direitos dos animais procurado nos EUA por atentados a bomba na área de São Francisco foi preso na Grã-Bretanha depois de mais de 20 anos foragido da lei, disseram autoridades na terça-feira.

Daniel Andreas San Diego, um dos fugitivos mais procurados pelo FBI, foi preso na segunda-feira numa área rural no norte do País de Gales, informou a Agência Nacional do Crime. Ele foi mantido sob custódia depois de comparecer na terça-feira no Tribunal de Magistrados de Westminster e enfrenta extradição.

San Diego, 46 ​​anos, é acusado nos EUA de plantar duas bombas que explodiram com cerca de uma hora de diferença na madrugada de 28 de agosto de 2003, no campus de uma empresa de biotecnologia em Emeryville, Califórnia. Ele também é acusado de detonar outra bomba com pregos amarrados em uma empresa de produtos nutricionais em Pleasanton, Califórnia, um mês depois.

Os atentados não feriram ninguém, mas as autoridades disseram que a bomba na empresa de biotecnologia tinha como objetivo prejudicar os socorristas.

Um grupo chamado Brigada Revolucionária de Libertação de Células Animais assumiu a responsabilidade pelos atentados, citando os laços das empresas com a Huntingdon Life Sciences. Huntingdon foi alvo de extremistas dos direitos dos animais devido ao seu trabalho com drogas experimentais e produtos químicos em animais, enquanto estava sob contrato com empresas farmacêuticas, cosméticas e outras.

“A prisão de Daniel San Diego depois de mais de 20 anos como fugitivo por dois atentados na área de São Francisco mostra que não importa quanto tempo leve, o FBI irá encontrá-lo e responsabilizá-lo”, disse o diretor do FBI, Christopher Wray, em um comunicado. “Existe uma forma certa e uma forma errada de expressar as suas opiniões no nosso país, e recorrer à violência e à destruição de propriedade não é a forma correta.”

Em 2009, San Diego tornou-se a primeira pessoa suspeita de terrorismo doméstico a ser adicionada à lista dos terroristas mais procurados do FBI. Uma recompensa de US$ 250 mil foi oferecida por informações que levassem à sua prisão.

Fotos dele apareceram em outdoors da Califórnia a Nova York, incluindo a Times Square, disse o FBI. Ele apareceu diversas vezes no programa de TV “America’s Most Wanted”.

San Diego cresceu em um subúrbio de classe média alta do condado de Marin, ao norte de São Francisco. Seu pai era o administrador municipal do vizinho Belvedere, um enclave rico.

San Diego trabalhava como especialista em redes de computadores, era um marinheiro habilidoso e era conhecido por portar uma arma, disse o FBI.

O FBI manteve San Diego sob vigilância em 6 de outubro de 2003, quando ele estacionou seu carro perto do centro de São Francisco e desapareceu em uma estação de transporte público – para não ser visto novamente.

Houve numerosos avistamentos relatados em todo o mundo e os investigadores anunciaram buscas em locais tão distantes como Massachusetts e Havaí.

A NCA disse que prendeu San Diego em uma propriedade perto de um bosque na área de Conwy, no País de Gales, uma área costeira a cerca de 8.000 quilômetros de São Francisco. Nenhum outro detalhe foi fornecido.