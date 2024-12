A Best Buy oferece acessórios de férias para amantes de joias

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Se você ainda estiver fazendo compras para amigos e familiares neste período de festas, considere dar um pequeno presente de presente!

As joias são uma forma atemporal de mostrar a alguém o quanto essa pessoa significa para você… e não precisa custar muito. De pulseiras de tênis brilhantes a colares com pingente e brincos de inspiração vintage, reunimos algumas das melhores ideias de presentes para os amantes de joias da sua vida.

Amazônia tem uma grande seleção de opções econômicas para presentes, e todas elas com certeza chegarão até você antes das festas de fim de ano.

Pulseira de tênis Baublebar Bennett

Obtenha todo o brilho por uma fração do preço com este Pulseira de tênis Baublebar Bennett .

Esta peça elegante e clássica é feita de cristais de zircônia cúbica brilhantes de 2,5 mm e latão banhado a ouro 18k. Perfeito para uso diário, também pode ser usado em eventos especiais ou em camadas com outras pulseiras da sua coleção. Além disso, é hipoalergênico e seguro para peles sensíveis.

Um crítico cinco estrelas escreveu: ‘Pulseira de tênis muito, muito, muito bonita. Parece muito real, provavelmente porque as pedras não são muito grandes e vistosas. nos próximos anos!”

Pulseira de corrente de cobra com fecho de coração Pandora Moments

Se você está procurando um presente para aquela pessoa especial, não procure mais. Pulseira de corrente de cobra com fecho de coração Pandora Moments .

Disponível em prata esterlina ou ouro rosa 14K, esta peça romântica fecha com um fecho em forma de coração que apresenta o logotipo Pandora gravado em um lado e o logotipo Pandora Crown O no outro. A pulseira também pode ser totalmente personalizada com pingentes Pandora de sua escolha, para se adequar à personalidade de quem recebe. Inclui ainda uma caixa de presente para facilitar o embrulho!

“A pulseira é absolutamente deslumbrante, com um nível de detalhe e refinamento que não é apenas único, mas raramente visto nesta faixa de preço… O fecho de coração é um recurso lindo e sofisticado que diferencia esta pulseira de todas as outras”, disse um feliz cliente escreveu.

Colar de corrente Kendra Scott Amelia

Este simples e doce Colar de corrente Kendra Scott Amelia é o presente perfeito para qualquer amante de joias!

Feito em latão banhado a ouro 14k e delicados pingentes de cristal, é uma ótima peça para usar em camadas e no dia a dia. Também disponível em prata, este colar pode adicionar um pouco de brilho a qualquer look, seja de dia ou de noite. Além disso, chega pré-embalado em caixa e bolsa de joias, pronto para presentear nas festas de fim de ano.

“Adorei tanto que comprei um para minha filha!! É tão lindo e a qualidade é excelente!! O valor pelo preço é excelente!!!” um cliente feliz compartilhou.

Pingente inicial Kate Spade Nova York

Mantenha seu ente querido por perto com este especial Pingente Inicial Kate Spade .

Este colar banhado a ouro apresenta a inicial de sua escolha – seja o seu próprio nome ou o de alguém que você deseja usar com orgulho. No verso inclui a gravura “Um em um milhão”. Com uma corrente de 17″, esta peça fica perto do seu coração e é fácil de combinar com muitas outras joias.

“Amor, amor, amor. Comprei isso porque queria um colar que pudesse ser usado diariamente e ficasse fofo com várias roupas. Fiquei muito apegado a esse colar. Estou em um relacionamento à distância e nós dois temos D como um inicial. Eu uso isso todos os dias e recebo muitos elogios nas costas (um em um milhão) ‘, compartilhou um cliente em uma avaliação.

Colar Swarovski Una Angelic Tênis

Se você tem um orçamento maior, este impressionante Colar Swarovski Una Angelic Tênis com certeza será um presente inesquecível.

Este colar atemporal apresenta cristais Swarovski brilhantes de corte redondo e metal banhado a ródio brilhante. Projetada para durar, esta elegante peça Swarovski manterá seu brilho e é cuidadosamente elaborada para resistir ao teste do tempo.

Um crítico compartilhou que o rosto de sua namorada “se iluminou” quando ela recebeu este colar e ela “amou tudo” na peça.

Brincos Baublebar Jordan

Faça uma declaração com estes brilhantes e retrô Brincos Baublebar Jordan !

Estes brincos brilhantes dão vibrações antigas de Hollywood com uma silhueta circular vintage. Embelezada com pedras pavé, esta peça dá um toque polido e chamativo e com certeza adicionará um toque de glamour a qualquer look. Além disso, são leves, o que os torna confortáveis ​​e fáceis de usar.

Um cliente escreveu: “Odeio brincos pesados, que servem apenas para esticar o furo do piercing com o tempo. segure com segurança. Nenhuma irritação até agora!

Outro fã acrescentou: “São tão lindos. Adoro o brilho quando as luzes atingem os cristais!”

Colar com pingente Kendra Scott Elisa

As opções são infinitas com isso Colar com pingente Kendra Scott Elisa .

Este colar simples e delicado é feito em latão banhado a ouro 14k e apresenta um pingente feito de vidro dicróico prismático. Mas se isso não combina com a sua vibração, existem muitas outras variações de joias! O pingente Elisa também vem em ouro rosa e prata com pingentes que incluem turquesa, madrepérola, quartzo citrino e ametista.

Um crítico cinco estrelas compartilhou que comprou um dos colares como presente para sua neta e foi “absolutamente deslumbrante” e agora ela “usa todos os dias”.

Colar com pingente de mau olhado Swarovski Symbolica

Afaste energias negativas e azar com a proteção mística do Colar com pingente de mau olhado Swarovski Symbolica .

Este colar em tom de ouro rosa apresenta um pingente de olho em camadas – um que combina cristais Swarovski azuis, pretos e transparentes e outro feito de metal banhado a ouro rosa. A corrente também é embelezada com uma série de cristais azuis escuros, cuidadosamente dispostos em camadas de um lado.

Um crítico cinco estrelas compartilhou: “A imagem não faz justiça a este lindo colar. A corrente é delicada e forte. As pedras são absolutamente buenísimo. Linda cor e brilho. Esta é minha segunda peça Swarovski e estou apaixonada!”

Colar Kate Spade New York Space Cadet Star Tennis

Para quem gosta de um pouco de cor nas joias, esse Colar Kate Spade New York Space Cadet Star Tennis é o complemento perfeito para sua coleção.

Apresentando estrelas enfeitadas com cristais feitas de zircônia cúbica colorida, este colar exclusivo certamente encantará qualquer amante de joias que seja fã de peças peculiares. Além disso, ele ainda possui um fecho divertido em formato de nave espacial.