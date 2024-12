Ancelotti: “O problema não é com Mbappé, é com a equipa”

O treinador do Real Madrid saiu em defesa do francês, destacando que este já marcou nove gols e que todos devem trazer à tona a sua melhor versão.

O italiano Carlos Ancelottitreinador de Real Madriddefendeu seu jogador de futebol Kylian Mbappécriticado após o jogo em Anfield, em que até falhou uma grande penalidade, ao garantir que não está afundado e que o problema não é do craque francês, “é da equipa”.

“O problema de Mbappé É o problema que todos nós temos. Temos que trazer à tona a nossa melhor versão, não apenas ele. De mim e de outros jogadores. O problema não é só de um jogador, é de uma equipe que, no momento, não tem conseguido dar continuidade na temporada e na sua melhor versão. A ideia que temos é tentar melhorar. Não consideramos um problema individual de um jogador que, entre outras coisas, é novo aqui e está se adaptando. Já marcou nove gols, participou do jogo ofensivo com assistências… Ele pode jogar melhor, sim. Como todos nós”, disse ele em entrevista coletiva.

Ancelotti garantiu que a forma mais fácil de sair de um mau momento é simplificar as coisas e voltar ao básico. Foto AP

“Não afundou. Ele está ciente de que precisa fazer melhor. Ele se concentra nele porque errou o pênalti, mas muitos membros da minha equipe perderam e temos que continuar apoiando e ajudando. É um problema coletivo e não individual. Podem me criticar, mas a dinâmica da equipe é boa, melhorou muito. Temos que levar em conta que estamos sentindo falta de muitos jogadores. A ideia de ter paciência é a certa”, analisou como está Mbappé e a equipe após a derrota em Anfield.

Ancelotti defendeu a simplificação das coisas, não apenas Mbappépara recuperar a melhor versão do seu computador.

“Quando há um momento de dificuldade você tende a complicar as coisas, mas a maneira mais fácil de sair de um momento ruim é simplificar. Por exemplo, quando o time está ruim você tem que ir para a base, que é defender bem. E me dá confiança que o time esteja começando a defender bem, o que é algo essencial no futebol”, afirmou.

Além disso, ele reconheceu que não sabe como Mbappé ou Vinícius -lesionado- dividirá o lugar em campo quando se reencontrarem.

“Eu não sei, realmente. Mbappé Ele está mais acostumado a jogar por dentro e Vinícius menos. Mas o Vinícius está percebendo que por dentro é muito perigoso, mas vai depender de cada partida e que durante a partida eles podem mudar de posição”, observou.

Ancelotti Destacou-se o nível demonstrado pelo jovem Raúl Asencio.

“Quando todos voltarem, ele vai brigar pela posição. Nos três jogos que disputou mereceu ser titular, jogando com confiança, atenção, bom com e sem bola, bem posicionado… Não há o que dizer. Ele se cumpriu em todos os aspectos e merece brigar por uma posição com os demais”, afirmou.

Ele também destacou as virtudes do uruguaio Fede Valverde como meio-campista, onde retornará no domingo contra o Getafe após atuar como lateral-direito contra Leganés e Liverpool, e foi sucinto ao ser questionado sobre Endrick e sua falta de destaque no time.

“Fede é um meio moderno. Ele pode ser um pivô defensivo, um interior que vem da segunda linha, com um ataque formidável. A melhor posição dele é como meio-campista”, destacou.

“Se no domingo eu achar que o Endrick é o jogador ideal para vencer o jogo, ele vai jogar”, respondeu.