Barcelona: tribunal rejeita inscrição de Dani Olmo na LaLiga

O Barcelona não obteve a medida cautelar para inscrever Dani Olmo até o final do curso e apresentará ação judicial na segunda-feira

BARCELONA – Juiz Ignacio Fernández Senespleda rejeição esta sexta-feira demanda apresentado pelo Barcelona para poder registro cautelar de Dani Olmo na LaLiga até o final da temporada.

Daniel Olmojunto com Pau Víctor (na mesma situação), é registrado somente até 31 de dezembro e, no momento, você não pode participar do Liga a partir de 1º de janeiro.

Dani Olmo comemora gol pelo Barcelona Imagens Getty

O Barcelona recebeu a ordem do juiz com “decepção”, revelou uma fonte autorizada do clube à ESPN, e na próxima segunda-feira, 30 de dezembro, apresentará um novo processo contra a LaLiga no Tribunal de Primeira Instância de Barcelona solicitando esta medida cautelar sob o argumento de que o A Comissão Delegada da LaLiga não tem competência nas inscrições, além de a regra de inscrição ser inválida após ter sido alterada e o pedido não ter sido aceito com a parte proporcional do salário de Marc-André ter Stegen.

Mesmo entendendo que o julgamento não decorreu nas mesmas condições do caso Gavi, que foi decidido a favor do Barça, houve confiança nos escritórios do Spotify Camp Nou de que os seus argumentos seriam abordados porque consideraram que foram perfeitamente explicados e abordados todos questões razão.

Olmo, que não pôde jogar os dois primeiros dias do campeonato, foi inscrito graças à lesão de longa duração de Andreas Christensen, apenas até 31 de dezembro e fazendo uso do artigo 77 para aplicar 80 por cento do salário do dinamarquês a Elm. Quando Ter Stegen se lesionou, o registo de Wojciech Szczesny foi efectuado com o guarda-redes alemão de fora, mas mesmo assim a possibilidade de o partilhar com Olmo foi rejeitada.

ÚLTIMA OPÇÃO

Barcelona espera receber até segunda-feira a aprovação da medida cautelar pelo tribunal para poder registrar imediatamente Dani Olmo… Ou forçar um ‘Plano C’, uma nova alavanca na forma de venda da exploração de vários camarotes VIP do novo Spotify Camp Nou para os próximos anos, conforme já avançado pela ESPN, ou a apresentação de um endosso pessoal por parte de um, ou alguns, membros do conselho de administração de Joan Laporta.

A utilização da garantia não seria novidade para conseguir o registo de última hora. Laporta já o utilizou no verão de 2022 para inscrever Jules Koundé de última hora e, novamente, em agosto de 2023 para inscrever João Cancelo e João Félix.

O Barça não quer, neste momento, “adiantar” o que será decidido caso o tribunal volte a negar o registo, mas está a trabalhar em ambos os casos.

No caso da garantia, o nome de Sisco Pujol, incorporado há apenas uma semana no Conselho de Administração como novo membro, estaria em primeiro plano, lembrando que já foi, externamente, fundamental na obtenção da garantia financeira de 124 milhões de euros que permitiram a Joan Laporta tornar-se presidente do Barça depois de vencer as eleições de 2021.

REAÇÃO OFICIAL

A LaLiga, ao tomar conhecimento da decisão, emitiu um comunicado no qual destacou a lógica de rejeitar a exigência do Barça, uma vez que “nenhum dos orçamentos necessários para a adoção da medida cautelar foi cumprido”.

A declaração do empregador é a seguinte:

– O despacho defende a plena conformidade legal da recusa de inscrição de um jogador com base na aplicação do artigo 77.º das Regras de Preparação Orçamental da LALIGA (NEP), pelo qual, em caso de lesão prolongada de um jogador , os Clubes podem substituí-lo por outro jogador: “A LALIGA fez uma interpretação fundamentada do artigo 77 da NEP e, o que é mais importante, é a mesma interpretação que fez com todas as outras equipas de a mesma competição. Inclusive a mesma interpretação que foi aplicada no mês de julho de 2024 ao FC Barcelona no caso de Araújo e Iñigo Martínez.” E acrescenta: “Assim, a LALIGA estabeleceu regras de equilíbrio orçamental concretizando a competência que a lei lhe confere”. Da mesma forma, o despacho destaca que: “O objetivo da autorização de gastos excessivos é para que uma ausência prolongada não prejudique a competição da equipe, não para que a ausência prolongada permita a inscrição de jogadores que, com o seu salário, ultrapassar o limite, que é o que o FC Barcelona pretende”.

– A LALIGA, e como o próprio despacho também reconhece, sublinha que a referida decisão de não registo de Dani Olmo já tinha sido adoptada pelo Órgão de Validação Orçamental da LALIGA, tendo sido posteriormente confirmada em até três ocasiões: tanto pela Comissão de Controlo Económico e Social Comité de Recursos da LALIGA, bem como pelo Comité de Licenças de Segunda Instância da UEFA da RFEF.

É por todas estas razões que a LALIGA comemora que, perante o pedido de medidas cautelares desta natureza, não há exceção à aplicação de um preceito do NEP que até agora tem sido aplicado da mesma forma a todos os Clubes, alterando potencialmente gravemente a igualdade de condições das regras de concorrência.

Princípio que sempre regeu a actuação da LALIGA, quando a própria Lei do Desporto sublinhou que o Controlo Económico tem “sido verdadeiramente útil para garantir a viabilidade e integridade das competições”, e quando no passado os tribunais endossaram explicitamente estes mecanismos. Exemplos claros disso são o apoio da Terceira Câmara do Supremo Tribunal à NEP, ou a recusa de registo de jogadores (como o caso de Pedro León, em que o Tribunal Provincial de Madrid revogou a medida cautelar inicialmente concedida pelos Tribunais de Comércio ). relativamente à concessão do visto prévio do jogador, considerando que “as regras de equilíbrio orçamental que limitam o custo do plantel inscritível respondem a um objetivo legítimo como o combate aos excessos”. endividamento dos clubes e da SAD” e “tendem a promover a sustentabilidade do futebol profissional”).