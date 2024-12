Cliente da Chipotle bate na cara do trabalhador com Burrito Bowl, vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Um cliente da Chipotle bateu no rosto de um funcionário com uma tigela de burrito depois que ela não recebeu o reembolso de seu pedido do Uber Eats – e a briga por comida foi parcialmente filmada!

Confira… a filmagem começa com a cliente insatisfeita atrás do balcão de um restaurante Chipotle em Washington, DC – preparando sua própria comida com a equipe atônita ao seu redor.

No início, alguns dos trabalhadores tentam impedi-la de se servir da comida… mas seus esforços fracassam.

A mulher continua se servindo até que um funcionário farto entra e pega a tigela, tentando tirá-la… mas o cliente bate o prato na cara do funcionário, fazendo a comida voar para todos os lados.

O funcionário, Roberto Hernándezfoi posteriormente entrevistado por Notícias WUSA9 … e ele disse que a cliente invadiu o restaurante na semana passada, exigindo um reembolso depois de alegar que o Uber Eats entregou o pedido errado.

Hernandez disse que tentou argumentar com ela, explicando que ela precisava obter um reembolso por sua tigela de burrito no Uber Eats, e não diretamente no restaurante… mas o cliente não quis ouvir, de acordo com Hernandez.

Ele conta que foi quando ela foi atrás do balcão fazer sua própria tigela de burrito, gerando confronto com os trabalhadores. Hernandez diz que ficou traumatizado com o incidente… enquanto a mulher disse à organização de notícias que “estava certa até certo ponto” – acrescentando: “” Não estou dizendo que o que fiz foi certo, mas não estou dizendo o que Eu fiz algo errado.”

A Chipotle também emitiu um comunicado à WUSA9, dizendo que a empresa está trabalhando com as autoridades locais e espera que a justiça seja feita neste caso.

O TMZ obteve uma cópia do relatório policial apresentado por Hernandez… o relatório diz que o incidente ocorreu em 21 de dezembro, quando os policiais responderam a um chamado para um ataque em Chipotle.

Hernandez disse à polícia que o cliente jogou a tigela de burrito nele depois que ele tentou agarrá-la e saiu da loja com uma segunda tigela cheia de comida.