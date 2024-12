Conor McGregor condenado a pagar as custas judiciais do acusador após processo civil de agressão sexual; juiz ameaça acusação de desacato

Conor McGregor foi condenado a pagar as custas judiciais associadas ao processo movido contra ele por uma mulher que alegou que a estrela do UFC a agrediu sexualmente em um hotel de Dublin, na Irlanda, em 2018.

Na quinta-feira, o juiz Alexander Owens emitiu a ordem para McGregor pagar os custos incorridos por Nikita Hand depois que um júri o considerou responsável em uma ação civil movida contra o lutador veterano. Os custos legais poderiam atingir € 1 milhão (aproximadamente US$ 1,05 milhão em dólares americanos), de acordo com o Irish Times.

As custas judiciais somam-se aos danos concedidos a Hand, com McGregor condenado a pagar € 248.603,60 (aproximadamente US$ 258.440).

O juiz rejeitou um pedido dos advogados de Hand solicitando a concessão de custas na base “advogado e cliente”, que é o valor mais alto possível.

James Lawrence, que foi julgado ao lado de McGregor, mas não foi considerado responsável por agressão sexual no mesmo caso, não poderá prosseguir com custas judiciais contra Hand, por ordem do juiz.

Durante o último processo, o juiz também abordou as contínuas explosões de McGregor nas redes sociais, onde emitiu inúmeras declarações atacando o veredicto, ao mesmo tempo que revelou planos de recorrer da sentença contra ele. Owens disse na quinta-feira que não havia decidido o que poderia fazer a respeito das declarações de McGregor, mas que poderia acusá-lo de desrespeito ao tribunal e chamou suas ações de “altamente irresponsáveis”.

O juiz acrescentou que McGregor era um “homem muito rico” e poderia pagar qualquer penalidade incorrida por um possível desacato à acusação judicial.

Após um julgamento de 11 dias, McGregor foi considerado responsável pelo júri depois que Hand alegou que ele a “estuprou e espancou” durante uma agressão em 2018. McGregor e seus advogados responderam afirmando que o “sexo com [McGregor] era atlético, físico”, mas completamente consensual.

Após o julgamento, McGregor divulgou várias declarações, incluindo uma em que expressou pesar por sua infidelidade depois de passar mais de uma década com sua noiva Dee Devlin, que também é mãe de seus quatro filhos, mas negou veementemente ter agredido Hand.

“As pessoas querem ouvir de mim, eu precisava de tempo”, escreveu McGregor em novembro. “Eu sei que cometi erros. Seis anos atrás, eu nunca deveria ter respondido às suas iniciativas. Eu deveria ter encerrado a festa. Eu nunca deveria ter abandonado a mulher que mais amo no mundo. Isso é tudo por minha conta.

“Por mais que eu me arrependa, tudo o que aconteceu naquela noite foi consensual e todas as testemunhas presentes prestaram juramento. Instruí minha equipe jurídica a recorrer da decisão.”

Devlin também emitiu sua própria declaração inflamada visando as acusações de Hand após a conclusão do julgamento.

Os advogados de McGregor declararam na quinta-feira que era “altamente provável” que um recurso fosse interposto no caso.

Desde a conclusão do julgamento, as consequências para McGregor continuaram com vários parceiros de negócios cortando relações com ele, incluindo a Proper No. 12 – a marca de uísque que ele fundou e mais tarde vendeu por centenas de milhões de dólares. Após o veredicto, Proximo Spirits, atual proprietário do rótulo Proper No. 12, disse que a marca não seria mais associada a McGregor no futuro e afirmou que ele também não era nem mesmo proprietário minoritário do uísque.