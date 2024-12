Depois de investigar 6 de janeiro, o Partido Republicano fica do lado de Trump e vai atrás de Liz Cheney

CNN

Concluindo sua própria investigação sobre o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, os republicanos da Câmara concluíram que a ex-deputada republicana Liz Cheney deveria ser processada por investigar o que aconteceu quando o então presidente Donald Trump enviou sua multidão de apoiadores enquanto o Congresso certificava as eleições de 2020 .

As conclusões divulgadas na terça-feira mostram que o Partido Republicano está a trabalhar para reforçar o desejo de Trump de punir os seus supostos inimigos, incluindo Cheney e os membros do comité de 6 de Janeiro que o presidente eleito disse que deveriam estar na prisão.

“Liz Cheney pode estar em apuros com base nas evidências obtidas pelo subcomitê, que afirma que ‘numerosas leis federais foram provavelmente violadas por Liz Cheney, e essas violações deveriam ser investigadas pelo FBI’. Obrigado ao congressista Barry Loudermilk pelo trabalho bem executado. Newsmax, de Greg Kelly”, disse Trump em uma postagem do Truth Social.

Trump sugeriu em uma postagem nas redes sociais às 3 da manhã, horário do leste dos EUA, que Cheney poderia enfrentar consequências legais com base em evidências coletadas pelo subcomitê do Partido Republicano.

O presidente do Comité de Administração da Câmara, Barry Loudermilk, um republicano da Geórgia, escreveu: “Até que responsabilizemos os responsáveis ​​e reformemos as nossas instituições, não recuperaremos totalmente a confiança”.

O relatório provisório de 128 páginas do painel dos republicanos chega enquanto Trump prepara seu retorno à Casa Branca e trabalha para equipar sua administração com funcionários dos mais altos níveis, incluindo Kash Patel como diretor do FBI, que parecem ter a mesma opinião em seus esforços de retribuição. . Trump também prometeu perdoar pessoas que foram condenadas por papéis nos distúrbios no Capitólio.

Ele revisita os argumentos republicanos de longa data de que Trump não é o culpado pelo ataque ao Capitólio. O Departamento de Justiça processou cerca de 1.500 pessoas, incluindo os líderes dos militantes Oath Keepers e Proud Boys, e indiciou Trump por quatro acusações criminais, incluindo conspiração para anular a eleição. Desde então, o procurador especial Jack Smith abandonou o caso contra Trump antes da posse, em conformidade com as diretrizes do Departamento de Justiça de que os presidentes em exercício não podem ser acusados.

Mas a conclusão do novo relatório destaca Cheney, filha do ex-vice-presidente Dick Cheney, e ela própria, que já foi uma estrela conservadora em ascensão, que foi expulsa da liderança do Partido Republicano após ter votado no impeachment de Trump por incitar a insurreição. Depois de se tornar vice-presidente do comitê de 6 de janeiro, Cheney perdeu sua própria reeleição para um adversário apoiado por Trump no Wyoming em 2022. No outono passado, Cheney estava trabalhando para impedir que Trump retornasse à Casa Branca, tendo feito campanha para o vice-presidente Kamala. Harris.

Cheney apresentou na terça-feira uma defesa detalhada do trabalho meticuloso do seu comité, o relatório de 900 páginas de 6 de janeiro divulgado em dezembro de 2022, e disse que o próprio relatório da Loudermilk “desconsidera a verdade”.

“O dia 6 de janeiro mostrou a Donald Trump quem ele realmente é – um homem cruel e vingativo que permitiu que ataques violentos continuassem contra nosso Capitólio e policiais enquanto assistia à televisão e se recusava por horas a instruir seus apoiadores a se retirarem e irem embora”, disse Cheney. disse em um comunicado.

“Agora, o ‘Relatório Provisório’ do Presidente Loudermilk ignora intencionalmente a verdade e o tremendo peso das provas do Comité Seleto e, em vez disso, fabrica mentiras e alegações difamatórias numa tentativa de encobrir o que Donald Trump fez.”

O presidente Joe Biden está considerando conceder perdões para poupar membros do Congresso e outros da ira de Trump. Mas várias das pessoas envolvidas disseram que não procuram ou não querem indultos de Biden.

Entre aqueles que Trump deseja processar estão a deputada Nancy Pelosi, a ex-presidente democrata da Câmara, Cheney e outros membros do comitê de 6 de janeiro, bem como Smith, o conselheiro especial do DOJ que indiciou Trump.

A divulgação do relatório chega num momento oportuno, quando o Congresso será solicitado nas próximas semanas a confirmar os resultados das eleições de 2024. Mas, ao contrário de há quatro anos, quando os republicanos se recusaram a aceitar a vitória de Biden sobre Trump e alegaram fraude eleitoral, os democratas dizem que confiam e aceitam os resultados eleitorais.

As conclusões do painel do Partido Republicano revisitam as múltiplas falhas de segurança em 6 de janeiro de 2021 e reavivam a disputa sobre o atraso na chamada da Guarda Nacional, que, juntamente com reforços policiais, restaurou a ordem no Capitólio ao anoitecer. O Congresso voltou ao trabalho naquela noite e trabalhou até a manhã seguinte para certificar a eleição de Biden em 2020.

“Este relatório revela que não houve apenas uma causa para o que aconteceu no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro”, escreveu Loudermilk em uma introdução. “O Capitólio não está mais seguro hoje.”

Mas Loudermilk concentra-se com a mesma atenção no comitê de 6 de janeiro que o então presidente da Câmara Pelosi se levantou para investigar o que aconteceu, e em seus líderes, o presidente Bennie Thompson, um democrata do Mississippi, e Cheney.

O relatório aponta Cheney para acusação pelo seu papel no trabalho com uma das principais testemunhas contra Trump, a ex-assessora da Casa Branca Cassidy Hutchinson, que forneceu algumas das descrições mais detalhadas das ações do presidente derrotado naquele dia.

Hutchinson testemunhou perante a audiência do comitê de 6 de janeiro de 2022 que ela não foi aberta durante suas primeiras entrevistas com o painel e teve uma “luta moral” e queria retornar.

Ela acabou abandonando seu advogado alinhado a Trump e mais tarde fez uma audiência pública de grande sucesso, descrevendo Trump na Casa Branca enquanto o motim no Capitólio se desenrolava.

Cheney, em seu próprio relato em seu livro “Juramento e Honra” sobre o trabalho do comitê, foi crucial no encontro com Cassidy e preocupou-se com sua segurança quando ela decidiu se apresentar.

O painel da Loudermilk conclui que estas ações são adulteração de testemunhas e motivos para processo.

“Numerosas leis federais foram provavelmente violadas por Liz Cheney”, escreveu o comitê em sua conclusão. “Essas violações devem ser investigadas pelo Federal Bureau of Investigation.”

Também diz que Thompson violou as regras da Câmara no tratamento de arquivos e transcrições.

Thompson disse que o relatório estava repleto de alegações “infundadas”. “Não há como escapar da realidade de que Donald Trump carrega a responsabilidade pelo ataque mortal de 6 de janeiro, não importa o quanto o Sr. Loudermilk adoraria reescrever a história”, disse ele.

Trump, numa entrevista no início deste mês, reavivou as suas promessas de campanha de ir atrás daqueles que o culparam pelo dia 6 de janeiro.

“Honestamente, eles deveriam ir para a cadeia”, referindo-se aos membros do Congresso que investigaram o ataque ao Capitólio.