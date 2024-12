Domínio do Manchester City se extingue e afeta Haaland

Com o dinheiro virão novos reforços que preencherão algumas lacunas, mas recuperar a confiança do vestiário será mais difícil de conseguir.

Houve um momento durante os acréscimos no Etihad Stadium quando Phil Foden ele passou a bola para Bernardo Silva. com o marcador 1-1, o Manchester City teve uma última chance de vencer o Éverton. Mas não deu em nada. O cruzamento de Silva foi apressado e em pânico, duas palavras que normalmente não são associadas a vencedores de jogos. Pep Guardiola.

Contudo, esta é a nova realidade Cidade. A centelha que inspirou quatro títulos consecutivos do Primeira Liga Desapareceu nos últimos dois meses. Um grupo de jogadores que antes achava a excelência tão fácil agora parece estar lutando contra uma falta crônica de autoconfiança.

Haaland está frustrado depois de perder um pênalti do City contra o Everton EFE/EPA/PETER POWELL

Silva marcou o primeiro gol contra Évertonmas também perdeu uma oportunidade gloriosa de fazer 2-0. Só ele sabe por que optou por usar a parte externa da chuteira e finalizar primeiro em vez de dar um toque tranquilizador e passar a bola para a rede. Mais uma vez foi apressado e frenético, mas Silva não foi o único a cometer erros. Erling Haaland Ele perdeu um pênalti no segundo tempo e o Cidade estendeu sua sequência miserável para apenas uma vitória nos últimos 13 jogos em todas as competições.

Ele Éverton Ele não parecia querer vencer durante grande parte da partida, mas deveria ter vencido no final. Nos últimos seis minutos dos descontos, quatro jogadores do Everton enfrentaram dois zagueiros do Everton. Cidade e o chute resultante de Jack Harrison foi bloqueado antes que alcançasse o goleiro Stefan Ortega . Isto impediu o Cidade mais constrangimento, mas o empate não impediu que as vaias ressoassem no Etihad no final do jogo.

“Jogamos muito bem, mas agora estamos num momento em que é isso que acontece”, disse ele. Guardiola depois do jogo. “Criamos gols, sofremos gols na primeira vez que eles chegam [al área]. Mas sim, estamos avançando.”

“Essa é a dinâmica da situação, que tudo demora mais para funcionar. Futebol é ganhar, marcar gols e não sofrer gols, e sempre fizemos isso até o último mês e meio. “

Isto deveria marcar o início do ressurgimento do Cidade. Ele Évertonem casa, inicia uma sequência que inclui Leicester, West Ham, Brentford, Ipswich e um empate da FA Cup contra o Salford City, da League Two. Todos eles enfrentarão o City, mas a relativa facilidade com que o Everton venceu Haaland e a empresa suscitará esperanças de que seja possível obter resultados positivos, sejam quais forem as previsões.

A aura de invencibilidade de Cidade Foi destruído e em seu lugar está uma ansiedade que infectou quase tudo. Quando Silva perdeu a oportunidade de ouro de fazer 2 a 0 no meio do primeiro tempo, O péque havia dado o passe, virou-se e gritou de raiva. À margem, Guardiola Ele arqueou as costas em frustração. No passado, estes pequenos contratempos teriam significado muito pouco. Agora parece que as coisas estão tão difíceis que o City não pode perder essas oportunidades. Foden e Guardiola Eles pareciam saber disso também.

Jordan Pickford impediu com maestria a penalidade cobrada por Haaland aos 53 minutos, mas a única chance perigosa para o Everton foi uma cabeçada de Se Guardiol que bateu no poste. A pena de Haaland Foi seu único chute a gol e um de apenas 22 toques. O bicampeão da Chuteira de Ouro tem um gol em sete jogos do Primeira Liga. Até o robótico internacional norueguês parece estar com dúvidas e, quando um cruzamento foi enviado para a área, ele optou por cabecear para Foden em vez de tentar ele mesmo o gol.

Depois, Guardiola falou sobre seus jogadores não conseguirem “se recuperar mentalmente” após o pênalti perdido; Seu homólogo Sean Dyche, por sua vez, admitiu que há um sentimento diferente no Etihad atualmente.

“Pela primeira vez eles estão sendo muito questionados”, disse Dyche, cuja equipe marcou pontos contra Arsenal, Chelsea e City em seus últimos três jogos. “Isso lhe dá uma oportunidade? Não é fácil aproveitá-la. Você sabe que ela existe por causa do barulho ao seu redor.”

“É um primeiro período cheio de dúvidas, mas a habilidade que eles têm demonstrado ano após ano é impressionante, por isso merecem o maior respeito. Acho que eles merecem e que vão abrir o caminho para alguém, mas trabalhamos muito para fazer certeza de que isso não aconteceria hoje.”

Guardiola só podemos esperar que alguns dos oito jogadores seniores que não estiveram no jogo contra o Everton estejam de volta quando o Cidade viagem para Leicester no domingo. Além disso, ele reza para que a janela de transferências de janeiro possa oferecer uma solução para alguns de seus problemas.

“O mercado de transferências de inverno não é fácil”, disse ele. “Até os jogadores sabem que temos de incorporar novos jogadores. Temos muitas lesões e isso é um problema. Às vezes não é fácil. Temos de tentar porque isto dura muito tempo”.

O facto de os jogadores estarem em boa forma e de mais alguns jogadores entrarem em Janeiro ajudará, mas o maior problema que enfrentamos Guardiola É como aumentar a confiança de uma equipe que foi abalada e esmagada por esta sequência sem precedentes. O dinheiro do Sheikh Mansour preencherá algumas lacunas no vestiário. Recuperar a autoconfiança dos seus jogadores pode ser mais difícil de conseguir.