Elías Montiel, bola de bronze na Copa Intercontinental

Aos 19 anos, o meio-campista Elias Montiel Foi eleito o melhor terceiro jogador da Copa Intercontinental, devido ao bom desempenho futebolístico com o Pachuca, na final vencida pelo Real Madrid 3-0.

Elias Montiel Nasceu em Tula de Allende, Hidalgo, e iniciou sua carreira no futebol nas categorias inferiores dos Tuzos na seleção sub-15 em 2019. No verão de 2023 fez sua apresentação no Primeira Divisãosempre apoiado pelo técnico uruguaio Guilherme Almada.

O jogador de futebol mexicano Elias Montiel conquistou a Bola de Bronze, como terceiro melhor jogador da Copa Intercontinental. Imagens Getty

Graças à confiança que a comissão técnica depositou nele, disputou três torneios da categoria mais alta, sendo o torneio recente o melhor que já teve, com 13 jogos como titular.

No A Copa Intercontinental também foi peça importante nas ações do Pachucaque teve duas vitórias e a derrota para o time merengue.