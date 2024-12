O Real Madrid procura aproveitar o revés do Barcelona frente ao Las Palmas e depender de si para assumir a liderança da LaLiga.

Ele Real Madrid Ele tem a tabela definida para ficar um ponto atrás do FC Barcelona e depende de si mesmo para assumir a liderança da LaLiga.

LaLiga está na ESPN+

Depois do revés inesperado na casa do Barça contra o Las Palmas, os merengues podem subir um ponto neste domingo se conseguirem vencer o Getafe, com um jogo a menos.

Vale lembrar que o jogo contra o Valencia foi suspenso devido às enchentes causadas pelo La Dana, portanto se vencerem hoje e contra os Naranjeros, os homens de Carlo Ancelotti serão os novos líderes da LaLiga.

Kylian Mbappé no treino do Real Madrid EFE

Todos os olhares estarão voltados para o francês Kylian Mbappé, que está sob interrogatório por não estar no seu melhor momento e no meio da semana desperdiçou um pênalti decisivo contra o Liverpool em duelo correspondente à Liga dos Campeões.

Na ausência de Vinícius, este domingo volta a ser o responsável pelo comando do ataque branco, com o regresso de Rodrygo.

Escalações do Real Madrid x Getafe

Real Madrid: Courtois, Rüdiger, Asensio, Fran Garcia, Lucas Vázquez, Ceballos, Brahim Diaz, Valverde, Bellingham, Rodrygo e Mbappé.

Getafe: Soria, Alderete, Berrocal, Diego Rico, Allan Nyom, Luis Milla, Mauro Arambarri, Carles Pérez, Álvaro, Iglesias e Domingos.

Estádio: Santiago Bernabéu