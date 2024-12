Estreante do ano de 2024 no MMA Fighting: Carlos Prates

Numa turma de prospectos impressionantes, Carlos Prates foi o que mais brilhou.

O prêmio de Estreante do Ano em 2024 foi uma disputa difícil de julgar com vários lutadores disputando a coroa, mas os Fighting Nerds roubaram a cena com três nomes no ano passado: Prates, Mauricio Ruffy e Jean Silva.

No final, fazer 4 a 0 com quatro nocautes – e quatro bônus de desempenho – em um período de nove meses tornou muito difícil desviar o olhar de Prates.

“Você veio do futuro e me disse [in January] que eu faria tudo isso, não acreditaria”, disse Prates ao MMA Fighting. “É o resultado de todo o trabalho duro não só meu, mas também dos meus treinadores, das minhas equipes e das pessoas que estiveram comigo nesta jornada.”

Orgulhoso membro do Vale Top Team e Fighting Nerds, Prates ingressou no UFC após derrotar Mitch Ramirez no Dana BrancoSérie de Concorrentes em agosto de 2023 e fez um breve trabalho com Trevin Giles em sua estreia em fevereiro.

Uma joelhada no corpo derrubou Charlie Radtke em menos de cinco minutos em junho, e Li Jingliang durou apenas o suficiente para ver o minuto final do segundo round.

Que tal Neil Magny, um veterano experiente e eterno guardião dos meio-médios em um evento principal de cinco rounds? Quatro minutos e 50 segundos. Fora frio.

“Adorei fazer um evento principal, foi incrível”, disse Prates. “Gostei de todo o processo, desde o momento em que recebi a notícia até o minuto em que saí do octógono com a vitória. Eu senti como se aquelas semanas durassem três minutos. O ano foi tão bom. Eu nunca esperei que as coisas fossem assim, mas aconteceu e eu dancei a música que eles estavam tocando.”

2024 poderia ter sido ainda mais mágico para Prates, que recebeu um telefonema de seu empresário dizendo que o UFC estava lhe oferecendo uma vaga no UFC 310, substituindo o campeão lesionado Belal Muhammad contra Shavkat Rakhmonov em curto prazo, mas uma fratura no pé o impediu de saltar em a oportunidade.

Forçado a ficar à margem para se curar, Prates agora pretende evoluir como artista marcial para enfrentar a elite da divisão em 2025. Prates contratou um treinador de wrestling para trabalhar em tempo integral em Taubaté, e está tentando parar de fumar “mas é difícil”, ele riu.

“Estou cuidando disso”, disse Prates sobre seu vício. “Tenho 31 anos e quero estar na minha melhor forma possível, no meu melhor cardio, no meu melhor condicionamento. Minha equipe e eu estamos cuidando disso. Você me verá duas vezes melhor em 2025.”

Prates esperava fazer parte do UFC 312 na Austrália, mas o dia 8 de fevereiro é muito cedo para seu pé. O talento meio-médio disse ter ouvido rumores de um possível card do UFC Fight Night na Oceania, em abril, e de um possível show do UFC Brasília, no dia 31 de maio, no Brasil, e gosta da ideia de estar em um desses cards.

“Mas se o UFC quer me dar uma luta em abril, prefiro esperar e lutar em maio no Brasil”, disse Prates. “Adoraria lutar no Brasil. Quem sabe, talvez um evento principal novamente? Não sei se estou pedindo demais [laughs].”

O UFC muitas vezes tem dificuldade em convencer lutadores de alto nível a voar para o Brasil para enfrentar estrelas locais em território inimigo, e Prates espera o mesmo para uma possível luta em 2025.

“Talvez Geoff Neal fizesse uma Fight Night aqui no Brasil”, disse Prates. “Acho que ele é o único, na verdade. eu não vejo [Stephen] Thompson em uma noite de luta [in Brazil]ou Ian Garry. Não vejo ninguém acima de mim lutando em um Fight Night aqui no Brasil. Pretendo lutar pelo menos duas vezes, talvez Geoff Neal e Ian Garry – ou Jack Della Maddalena e alguém que me deixe mais perto da chance pelo título em 2026. Quando chegar a hora, estarei pronto para levar esse cinturão para Brasil.”